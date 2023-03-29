鼓勵民眾走出戶外 花蓮縣推登山送好禮活動

為推廣民眾多多登山，花蓮縣府推出2項活動，4月起完成縣內7座體育署評選代表性「小百岳」，或前往縣府精選20條步道完成指定拍照指令，線上登錄即可獲得禮品。

花蓮縣府觀光處今天發布新聞稿指出，花蓮自然風光屢獲國內外評比肯定，其中卡拉寶山、立霧山、初音山、鯉魚山、月眉山、八里灣山及萬人山等7座山，獲選體育署全台100座代表性小百岳。

花蓮縣府與戶外運動品牌合作，4月1日起至12月31日，持「歐都納玩登小百岳護照」與指定認證點合照，並上傳歐都納官網，即可參加認證活動，完成花蓮4座小百岳贈三節登山杖1支，完登7座送三節登山杖2支，獎品限量提供。

另外，花蓮縣府也評選出縣內20條絕美步道，包含難度就低的小百岳及北中南特色步道，4月1日至11月30日，持花蓮絕美步道字卡與「指定拍照點」合照，並上傳活動網站（https://hlbts.tw），完成5條步道可獲運動水壺，完成10條可獲防水帽，完成20條步道可獲雙人休閒折疊椅，各項獎品依登錄完成時間限量供應。

花蓮縣府觀光處長張志翔指出，希望民眾藉由花蓮大自然的山海美景療癒身心，舒緩日常工作壓力，也可藉此認識及享受花蓮的山海步道美景。