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基隆捷運經費分攤 謝國樑提拉長還款至20年

中央社／ 基隆29日電

對於基隆市政府須負擔基隆捷運計畫經費近新台幣54億元，基隆市長謝國樑今天說，只要付款年限越長，市府能負擔金額就越高，願意接受拉長到20年，減輕市府財務壓力。

謝國樑昨天出席由交通部鐵道局召開的基隆捷運研商會議，會中鐵道局仍要求基隆市府負擔近54億元，市府請中央通盤考量市府財政困境，給予延長興建經費還款週期。

謝國樑上午出席頒發青年代表委員聘書前，接受媒體聯訪說，他昨天在會議中並未提出基隆市能負擔的金額上限，但他有個邏輯，就是只要付款年限越長，市府能負擔的金額就越高，至於多少年，他當然希望越長越好，「如果給我20年的話，我也是願意接受」。

謝國樑表示，相對地，如果負擔年限越短，市府承受力就越低，因為市地必須標售後，才能獲得一些新的收入，而所有的興建、徵收用地費用，都會在此之前發生。

謝國樑說，基隆捷運如果在9年到10年蓋好，付款期限若能拉長，市府來得及將土地標售，但他擔心50多億元都花了，市地又還沒好，無法標售，超過舉債上限市庫會破產，這不是市府對民眾應有信賴保護的財務操作方式。

謝國樑指出，交通部所提基捷沿線土地開發效益42億元，但有21億元屬於「捷運開發區」比較明確，另21億元是「潛力開發區」，這部分比較不明確。不論捷運開發區、潛力開發區等，通常要等到捷運蓋好，甚至通車後效益才會更顯現，市府雖然未來會有收入，但可能沒辦法應付先前的支出，造成周轉困難。

謝國樑表示，基隆市很願意拜訪交通部、行政院，他相信大家都有善意、有誠意，一定要想出方案減輕基隆市負擔，「基隆市應該要負擔，我也認同我們一定會負擔」，但有關負擔比例，市府會盡全力再和中央協商。

基隆捷運 謝國樑 開發區

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