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宜蘭國民運動中心漏水 縣府：要求廠商立即改善

中央社／ 宜蘭縣29日電

宜蘭縣議員林麗今天指出，宜蘭國民運動中心屋頂最近漏水嚴重，導致球場無法使用。縣府表示，因廠商施作太陽能光電板未作好防水工程，已要求立即改善。

林麗表示，宜蘭國民運動中心內的球場最近出現天花板漏水現象，甚至有打球民眾差點踩滑摔跤，可見縣政府教育處消極維護管理，希望盡快改善。

教育處指出，因國民運動中心屋頂日前施做太陽能光電板，22日完工，24日就發生漏水情形，導致球場無法使用，縣府在第一時間就要求廠商改善，但因近日一直下雨潮濕，防水工程無法施做，問題無法立即解決。

教育處表示，已在館內先以帆布接漏水，再以水管引流排放，讓水不會滴到球場木板，球場要待漏水問題解決，並評估安全無虞後，才能重新開放。

漏水 運動 宜蘭

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