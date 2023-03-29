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宜蘭國民運動中心球場漏水 廠商竟說對氣候不熟悉

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
廠商暫時以防水布連接導水管將雨水排出，待天氣放晴動工維修。記者陳敬丰／攝影
廠商暫時以防水布連接導水管將雨水排出，待天氣放晴動工維修。記者陳敬丰／攝影

宜蘭國民運動中心綜合球場日前天花板漏水，經營廠商世順國際有限公司緊急設置防水布與導水管，待天氣放晴後動工維修。縣議員林麗表示，運動中心107年開幕至今一再發生問題，縣府維管消極；世順國際表示，對宜蘭氣候不熟悉，沒想到陰雨連綿這麼久，會盡速改善。

宜蘭近日陰雨，運動中心員工3月24日晚上9時許注意到，中心一樓綜合球場屋頂2處漏水，世順國際隔日接到通報，由於下雨天施工有工安問題，先採取緊急措施，在屋頂漏水處鋪設防水布承接雨水，連接導管排放到水桶或球場外，盡量不影響使用者。

世順國際表示，屋頂防水作業3月22、23日左右完成，但是矽利康的防水層需要乾燥期，卻馬上遇到下雨；當初設計球場屋頂時，為了加快散熱，採用鏤空設計通風，防水性也因此下降，主要是當時並不熟悉宜蘭的氣候所致，會再全面改善，預估需2個工作天完成。

林麗今天上午與縣府教育處、世順國際視察，她說運動中心斥資2億3000萬元打造，107年9月開幕以來卻爭議不斷，完工後被發現900多項缺失，室內消防栓、游泳池通風設備與管線不良，去年天花板造型燈飾掉落，嚇壞不少運動民眾，如今天花板漏水，差點害球友受傷，縣府教育處應盡快對各項設施通盤檢討。

教育處表示，已要求廠商全面檢查，待天氣放晴施作；運動中心開幕至今將滿5年，過去種種問題都在發生後1個月內改善，這次也會盡快完成。

縣議員林麗認為運動中心一再發生問題，顯示縣府教育處維管消極。記者陳敬丰／攝影
縣議員林麗認為運動中心一再發生問題，顯示縣府教育處維管消極。記者陳敬丰／攝影
宜蘭國民運動中心。記者陳敬丰／攝影
宜蘭國民運動中心。記者陳敬丰／攝影
運動中心綜合球場天花板採取鏤空設計，加強散熱，卻也有漏水之虞。記者陳敬丰／攝影
運動中心綜合球場天花板採取鏤空設計，加強散熱，卻也有漏水之虞。記者陳敬丰／攝影
宜蘭國民運動中心綜合球場天花板2處漏水，廠商緊急鋪設防水布。記者陳敬丰／攝影
宜蘭國民運動中心綜合球場天花板2處漏水，廠商緊急鋪設防水布。記者陳敬丰／攝影

運動 漏水 宜蘭

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