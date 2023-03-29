謝國樑自比像建商 擔心付錢蓋基捷周轉出問題 市府破產

基市府與鐵道局昨會商推動基隆捷運，市長謝國樑今天說，技術層面溝通良好，但感覺他現在像建商，擔心市府付款後沒什麼錢，但土地還不能賣，周轉困難，簡單說就是「破產了」，所以經費部分，還要再與交通部討論。

謝國樑說，興建基捷市府目前已知未來9年要支付50多億元，這筆錢花掉以後才拿到土地，萬一土地來不及標售，會出現周轉的問題。

他說，感覺他現在好像變建商，就是有土地，但是要付完款才能拿到，拿到後才能賣。萬一錢都付了，手上沒什麼錢了，但是土地不能賣，或者是標售的抵費地還不能賣，就會變成周轉困難。。

謝國樑說，他最怕市府的錢都花了，地還沒好，沒辦法標售，沒辦法減低負債。如果有好幾塊可標售的地，但還沒來得及標售，舉債上限就超過了，簡單來說市庫就破產了。這樣不是政府應該有的作為，不是對民眾信賴保護的財務操作方式。

謝國樑表示，只要付款年限越長，市府可以負擔的金額就越高，相對而言，如果負擔的年限越短，承受力就越低。他希望期限越長越好，如果能延長為20年，他願意接受。