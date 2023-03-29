清明兒童連假 花蓮旅宿住房率約8成5

清明兒童5天連續假期，花蓮旅宿住房率達8成5，民宿前3天住房率幾乎滿房，旅宿業者分析，因5天假期出國選擇不多，旅客多半選擇留在國內旅遊，國境開放外國遊客也明顯增多。

今年清明兒童連假自4月1日至5日，公路總局預估連假期間蘇花路廊南下交通量最高峰將達單日2萬4000輛，每日平均約1萬6000輛次，花蓮警方將啟動蘇花改隧道智慧型科技監控車流設備，機動調整交管警力部署。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今天告訴中央社記者，清明兒童連假前3天住房率約8成5，第4天約7成，第5天也有5成，整體來說與往年持平，原本預期國境開放後住房率會下降，整體來看是比預期影響更少。

張琄菡指出，5天4夜假期對出國選擇相對少，比較適合國內3天2夜行程，且大眾運輸工具車票好買，公路開車也方便，都是增加遊客來訪意願的因素。

花蓮老字號飯店美侖大飯店連假訂房率超過9成，副總經理盧伯欣表示，相較去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情訂房率約8成，今年成長1成，為迎接遊客到訪，飯店園區推出自然生態導覽活動，讓住客貼近園區的萬坪大綠地。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，連假期間民宿部分前3天都有9成以上，花蓮市、吉安鄉幾乎滿房，後2天因旅客預期塞車，提早離開，只剩2成左右，整體來說住房率與往年連假差不多。

葉陳錦觀察，旅遊狀況已逐漸擺脫疫情陰霾，除了穩定的國旅遊客，香港、新加坡或東南亞遊客等外國觀光客愈來愈多，相信觀光產業會逐漸好轉。