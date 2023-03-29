花蓮六十石山路地震受損 鄉公所提花季交管計畫

富里六十石山是花蓮的觀光勝地，金針花季總能吸引大量遊客及交通量，因918強震導致多處山路損壞，往年規劃的下山路段暫不開放，鄉公所提花季交管計畫兼顧觀光及用路安全。

六十石山山路狹小陡峭，往年花季均規劃上下山路線不同，疏解車流，由竹田村入口上山，下山則由阿眉溪東里村方向出口；不過因918地震影響，往東里村方向的路坍方不通。

富里鄉公所與花蓮縣警察局玉里分局及富里鄉農會等人日前現勘，提出交通管制計畫，希望能夠兼顧觀光人車潮及在地居民用路安全。

富里鄉公所代理鄉長江東成表示，目前往六十石山上山路段可通行，下山路段暫不開放通行，民眾、遊客上下山僅能沿同一條路線往返。因應花季大量遊客到訪，為維持行車秩序，也為維護當地居民用路安全，因而會勘研討交通管制範圍及配套方案。

目前規劃花季期間上山路段全線不得臨時停車，並在危險路段設置警告標誌，提醒注意路況；因上山路段禁止甲、乙級大客車通行，規劃在富里農會羅山展售中心後方停車場設轉運站，讓小型巴士可以接駁上下山。

江東成指出，提早規劃交通動線，希望屆時遊客可以欣賞六十石山的風景，在地居民的權益與便利也能兼顧。花季期間，公所也會與巡守隊、農會合作管制指揮，後續將擬訂「交通管制計畫」並提送花蓮縣道路交通安全聯席會報審核。