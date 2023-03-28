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曾是《翻滾吧！阿信》取景處！宜蘭老屋活化獲台灣景觀大獎

中央社／ 宜蘭縣28日電

宜蘭縣政府今天表示，縣府辦理「壯圍老屋新生命」計畫，將當地昔日是雜貨店、美髮店的老屋改建賦予新生，成地方新亮點，日前獲2022年第10屆台灣景觀大獎。

縣府發布新聞稿表示，古亭社區位於壯圍鄉中心點，日治時代就設置學校和穀倉等公共設施，加上農田水圳等地景，人文景觀多元。縣府在2019年選定當地何氏家族兩棟約有70年的閒置老屋給予經費改建，進行「壯圍老屋新生命」計畫，也希望符合地方創生需求。

縣府指出，這兩棟老屋前身分別是雜貨店及美髮店，過去也是社區居民重要的交流中心與童年回憶。雜貨店過去更是電影「翻滾吧！阿信」取景處，現已化身為甜點店；美髮店現在也成為展售有機農產品與咖啡商店。

縣府表示，「壯圍老屋新生命」計畫，將老屋活化並媒合想創業、有創意的年輕人找到舞台，讓原本沉靜閒置沒落的建築有了新生命，成為地方新亮點，也保存珍貴在地記憶，3月中旬獲第10屆台灣景觀大獎社區營造創生發展類優質獎。

老屋 宜蘭

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