影／全國原民運獎盃主委名刻錯 陳瑩：蔣萬安帶頭罰寫

立法委員陳瑩今下午在臉書發文，台北市政府承辦的全國原民運動會昨閉幕，獎盃原民會主委 夷將．拔路兒Icyang．Parod的名字，竟被刻成了夷「獎」．拔路兒，實在貽笑大方，雖然要回收重做，但建議由市長蔣萬安帶頭一起罰寫、以示尊重，才會記住這次出錯。

陳瑩透過臉書表示，開幕典禮當天，就告知台北市府相關人員，獎盃名字刻錯，所以4天後閉幕典禮，市府不敢把獎杯放到台上，而是放到舞台旁邊地上，有人一靠近立刻圍起人牆擋住不准拍照。搞得這麼神秘，原來是獎盃「受傷」了，像是被貼了一小塊OK 繃把錯字蓋住。

她說，蔣萬安市長 從「章」萬安改成「蔣」萬安時，尚且有經過他本人以及父母的同意，但市政府未經同意就把原民會主委改名，實在是貽笑大方，當事人恐怕要哭哭了。

好幾百座獎盃就這樣一路錯到底，你們宣稱的對原住民文化的尊重，是這樣不把我們的族語名字當一回事嗎？現在聽說發出去的獎盃要回收重新製作，就算台北市政府要埋單，那也還是台北市民的納稅錢啊！

今天把這件事情提出來，不是要打誰也不是要責備誰，更希望大家可以從這一次的事件，學習、注意到原住民名字的完整性，以及命名方式與其他族群的差異，這樣才是最基本的尊重。

建議出錯的相關人員，由大會主席蔣萬安領軍，不用下台、不用扣考績分數，只要獎盃有幾座、就把主委的名字「夷將．拔路兒Icyang．Parod」寫幾遍！這樣才會永遠記在心裡，未來再看到原住民名字的時候才會特別注意。