4月1日起懷孕婦女、15歲以下學童 基隆24診所免掛號費

兒童節要到了，從4月1日到15日，基隆共有24家牙醫院所響應，提供孕婦產前口腔保健預防措施、15歲以下學童口腔檢查洗牙、嬰幼兒及6歲以下孩童塗氟服務、和國小學生施做恆牙第一大臼齒窩溝封填，活動期檢可享免掛號費。

基隆市牙醫師公會理事長蔡志明醫師表示，恆牙第一大臼齒在6歲左右萌出，是人生第一顆長出來的恆齒，也是陪伴人生最久的牙齒。每天使用含氟1000ppm以上牙膏刷牙二次、每半年定期口腔檢查和塗氟、施作臼齒窩溝封填都是保持牙齒健康的良方。

衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會，配合「320世界口腔健康日」理念，攜手「孕婦嬰幼兒親善愛心牙醫院所」口腔健康周活動。

今年活動自4月1日至4月15日， 鼓勵15歲以下學童、嬰幼兒以及懷孕婦女於活動期間持健保卡至參加的牙醫診所/醫院看牙，可享免掛號費之福利（不包括健保負擔部分費用）。

國小學童第一大臼齒窩溝封填補助自111年9月開始，施作年齡由原本6至9歲擴大到6至12歲。根據110學年度基隆市學童口腔檢查統計結果，窩溝封填施作率一年級有10.86%，四年級38.98%，雖然施作率都高於全國平均，但是到四年級還是有近6成學童未施做窩溝封填。學童可以利用這段期間至參加的牙醫院所做口腔檢查與施做窩溝封填。

懷孕婦女在孕期因為賀爾蒙和飲食習慣的改變會增加牙周炎及齲齒的發生率，健保補助懷孕的準媽媽們，3個月洗牙一次。

基隆參加親善愛心牙醫院所名單如下：