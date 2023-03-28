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宜蘭詐騙財損金額羅東最多 廣邀鄉鎮長加入「打詐宜蘭隊」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭警方利用各種場合，加強宣導防範詐騙。圖／警方提供
宜蘭警方利用各種場合，加強宣導防範詐騙。圖／警方提供

網路詐騙猖獗，不小心就動輒損失數百萬元。宜蘭統計分析全縣詐騙財損平均金額以羅東鎮最高、礁溪鄉其次，與兩鄉鎮的商業行為往來活絡有關；不過從3月至今，警民聯手成功攔阻1423萬元被騙，縣務會議今天決議把鄉鎮市長納入「打詐宜蘭隊」，比照治安會報每月開會。

刑警大隊長鄭偉豪今天在擴大縣務會議專題報告，指出資通訊匯流及金融科技蓬勃發展，民眾使用電信網路從事投資、購物等活動暴增，就連宜蘭市也出現比特幣提款機，「打詐宜蘭隊」有鑑於網路詐騙層出不窮，最近積極宣導射出打詐三箭。

第一箭是縣長林姿妙親自錄音，詐騙廣告有七成透過網路，由縣長錄製網路假投資防詐宣導短語，在各鄉鎮市公所清潔隊回收車播放；第二支箭是警察局長錄製的「阿宏ㄟ苦勸」短片，林武宏局長化身成為「跳跳宏」動起來，宣導「猜猜我是誰」詐騙手法；第三支箭邀請本土藝人馬沙與鐵齒直播對談宣傳。

根據宜蘭警方分析，全縣詐騙以平均財損金額計算，羅東鎮金額最高、礁溪鄉其次；若以詐騙件數分析，宜蘭市與羅東鎮分居溪北與溪南最多件數，造成這種狀況多半與人口數及商業經濟繁榮有關。

羅東鎮雖是財損金額最高鄉鎮，不過羅東警方成功攔阻詐騙金額也是各分局最多，統計全縣從3月至今，攔阻成功的詐騙金額超過1400萬元。

縣務會議決定，今後「打詐宜蘭隊」把鄉鎮市也納入成員，每月召開會議，邀請鄉鎮市長出席。

頭城鎮長蔡文益建議，縣長錄製的防詐宣傳不要隨著回收車播放，改用正式的宣傳車播放；壯圍鄉長沈清山認為，網路詐騙占多數，建議警方依照不同的年齡群組平台做分析，針對不同族群使用不同的宣傳方式。

宜蘭市出現「BTM」虛擬貨幣的提款機，警方呼籲民眾操作虛擬貨幣需特別小心，不要被騙。圖／警方提供
宜蘭市出現「BTM」虛擬貨幣的提款機，警方呼籲民眾操作虛擬貨幣需特別小心，不要被騙。圖／警方提供
宜蘭市出現「BTM」比特幣虛擬貨幣提款機，警方呼籲民眾操作虛擬貨幣需特別小心，不要被騙。圖／警方提供
宜蘭市出現「BTM」比特幣虛擬貨幣提款機，警方呼籲民眾操作虛擬貨幣需特別小心，不要被騙。圖／警方提供

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