基隆今年將邁入超高齡社會 老年人口比率居全國第6

基隆市截至今年2月底止，基隆總人口數36萬2010人中，老年人口數為7萬324人，占全市總人口數19.43%，高於全國平均17.68%，為全國第6，社會處估計今年正式進入「超高齡社會」。

市府社會處指出，老年人口成長快速，據推估，基隆市今年將邁入超高齡社會，即每5位市民就有一位是年滿65歲以上長者。

內政部表示，根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7％時稱為「高齡化社會」，達到14％是「高齡社會」，若達20％則稱為「超高齡社會」。

基隆市長謝國樑說，截至2月底止，基隆總人口數36萬2010人，老年人口數為7萬324人，占全市總人口數19.43%，且高於全國平均17.68%，為全國第6。

基隆市政府為落實長者在地老化理念，委託「匡衡數據科技有限公司」辦理老人生活狀況調查，以瞭解長者生活情形及實際需求，提供市政府作為制訂老人福利政策參考。

社會處長楊玉欣指出，調查目的為瞭解基隆市長者之家庭及居住狀況、健康狀況、日常生活與自我照顧能力、就業狀況及未來老年規畫、社會活動狀況、家庭照顧情形、經濟狀況、對老人福利措施之了解情形、對進住老人福利機構、老人住宅、對老年生活的看法或感受、基本資料等。

調查採「電話訪問」方式， 調查期間自即日起至5月30日止，調查對象為設籍基隆且年滿65歲以上長者，受訪對象以本人受訪為主，當本人因重病或身體虛弱體力無法支持、聽力障礙、表達障礙、無法理解問題、精神問題、神智不清或其他原因無法或沒有能力回答問題時，則由家人或實際照顧者進行代答。

社會處提醒，每位訪員都經過專業訓練，請長者安心接受訪談，訪問時間約為20分鐘。訪談資料依據統計法規定，僅供統計用途，個別資料絕對保密，請長者放心並配合接受訪問。

社會處提醒受訪長者，政府調查統計不會要求受訪者提供帳號或存摺，不會詢問與調查表無關的資料，目前亦沒有使用FB或Line進行調查。請長者仔細詢問來電者姓名、單位、何事來電，以防範、避免受到詐騙。