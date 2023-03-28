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花蓮鐵道文化園區修復完工 4月1日重新開放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮鐵道文化園區1館的建築是洋式尖塔造型的屋頂。圖／報系資料照片
花蓮鐵道文化園區1館的建築是洋式尖塔造型的屋頂。圖／報系資料照片

前身為台灣舊東線鐵路基地遺址的花蓮鐵道文化園區，5年前因0206地震受損，文化局向中央爭取經費斥資千餘萬元整修，兩個館區分階段陸續修復，這個月底全數完成，4月1日重新開放，正逢連假，文化局將於4月3、4日舉辦「小孩當家」活動，有手作體驗、環保市集、魔術、音樂表演等活動。

鐵道文化園區地處花蓮市中心，被譽為台灣僅存最完整的窄軌鐵道基地遺址，分為一館和二館，一館是日據時期的鐵道部花蓮港出張所，仍保存許多輕便軌道相關文物，二館以舊鐵道工務段、警務段等廳舍整建而成，由文化局管理，委外營運。

園區於2018年0206地震時建物受損，縣府向中央爭取經費，分別於2019年及今年獲得共1500餘萬元，分階段修復，期間視工程需要部分時間封園；其中一館在2019年封園施工，年底完成啟用，今年2月再次封館整修；二館則是去年6月起封園動工，兩館修復工程都將於這個月底全數完工。

文化局表示，花蓮鐵道文化園區曾是花蓮鐵路和客運兩大交通樞紐，經歷這幾年陸續修繕，經變身為集文化、旅遊、教育和藝術功能於一體的綜合性景點。

配合4月1日重新開放，文化局主辦，「鐵了心共營團隊」和「花蓮日日工作室」共同執行於連假期間的4月3日、4日舉辦「小孩當家」活動，包括工作坊、小老闆市集、魔術和手風琴表演、以及邀請聚落書房為現場孩童說故事，兩天活動都從下午2時起展開，歡迎家長帶著孩子體驗多元和具有創意的園區生命力。

花蓮鐵道文化園區1館位在現今花蓮客運總站旁，原是鐵道部花蓮港出張所，是四合院形制的日式辦公廳舍。圖／報系資料照片
花蓮鐵道文化園區1館位在現今花蓮客運總站旁，原是鐵道部花蓮港出張所，是四合院形制的日式辦公廳舍。圖／報系資料照片

鐵道 花蓮 文化局

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