防範清明掃墓火警 花蓮消防局利用空拍機巡查

周末就是清明節連假，許多民眾掃墓時會燒紙錢等，導致墓地發生火警，讓消防員疲於奔命。花蓮縣消防局利用空拍機巡查公墓，除了能快速判定起火點，更能防範火災發生，同時呼籲民眾勿亂燒雜草、紙錢，記得完全滅除餘燼，避免災害。

今年清明節連假長達5天，民眾祭祖掃墓常因焚燒紙錢、燃燒雜草、燃放鞭炮等情事，造成山林墓地火災發生。花蓮縣消防局三民分隊近日特別使用空拍機巡查公墓，並派消防人員前往發放水袋，供民眾取水使用，希望能減少火災發生機會。

為防範公墓火災案件頻發，消防署推動清明掃墓口訣「4不2記得」，呼籲民眾雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不亂飛、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾等注意事項。消防局更在消防車懸掛掃墓口訣「4不2記得」紅布條停放公墓入口，提醒民眾注意防範。