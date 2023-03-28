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防範清明掃墓火警 花蓮消防局利用空拍機巡查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣消防局利用空拍機巡查公墓，除了能快速判定起火點，更能防範火災發生。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局利用空拍機巡查公墓，除了能快速判定起火點，更能防範火災發生。圖／花蓮縣消防局提供

周末就是清明節連假，許多民眾掃墓時會燒紙錢等，導致墓地發生火警，讓消防員疲於奔命。花蓮縣消防局利用空拍機巡查公墓，除了能快速判定起火點，更能防範火災發生，同時呼籲民眾勿亂燒雜草、紙錢，記得完全滅除餘燼，避免災害。

今年清明節連假長達5天，民眾祭祖掃墓常因焚燒紙錢、燃燒雜草、燃放鞭炮等情事，造成山林墓地火災發生。花蓮縣消防局三民分隊近日特別使用空拍機巡查公墓，並派消防人員前往發放水袋，供民眾取水使用，希望能減少火災發生機會。

為防範公墓火災案件頻發，消防署推動清明掃墓口訣「4不2記得」，呼籲民眾雜草不亂燒、煙蒂不亂丟、冥紙不亂飛、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾等注意事項。消防局更在消防車懸掛掃墓口訣「4不2記得」紅布條停放公墓入口，提醒民眾注意防範。

花蓮縣消防局指出，近年無人機廣泛使用於救災工作，觀察山難及失蹤傷病患位置、投放孤島物資及救災物品、與民眾救災對話等多種功能。無人機執行執行如公墓等大面積區域勘查燃放情形，除了可快速前往燃放地點外，也可對民眾發放水袋，防止雜草復燃等，有利於增加救災成效，也可減少救災人員疲於奔命，落實災害預防。

花蓮縣消防局使用空拍機巡查公墓，減少火災發生機會。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局使用空拍機巡查公墓，減少火災發生機會。圖／花蓮縣消防局提供

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