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基隆中正路連3車禍死傷 「祭路煞」請信眾別出門、逗留

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市中正路勝利巷路口是一處大彎道，今年1月一名路人被撞死，原本觸控式的交通號誌改為全天紅綠燈管控。記者游明煌／攝影
基隆市中正路勝利巷路口是一處大彎道，今年1月一名路人被撞死，原本觸控式的交通號誌改為全天紅綠燈管控。記者游明煌／攝影

基隆市中正路沿線近期連續發生3起車禍死傷事故，地方信仰中心天德宮管理委員會發起「祭路煞」法會，以祈趨吉避凶。天德宮指出，4月8日進行法會，當天下午3時30分「送煞」，請信眾盡量不要出門或在中正路沿線逗留。

中正路地方信仰中心天德宮管理委員會發起「祭路煞」法會，法會在4月8日上午8時至下午4時在舊漁會大樓舉行敬神普度儀式，下午3時30分沿中正路480號至708號沿線舉行敕水路煞，掃蕩妖氣活動，以祈趨吉避凶，合境平安。

天德宮表示，當天下午1時30分至3時30分普度孤魂，屆時請各商家及住戶準備貢品；下午3時30分送煞，請信眾盡量不要出門或在中正路沿線逗留活動。

天德宮歡迎各界善男信女贊助本次「祭路煞」法會，意者請洽天德宮管理委員會。

基隆市中正路勝利巷路口是一處大彎道，且位市場及正濱漁港後門出入口，車子常開很快屬危險路口，今年1月一名路人被撞死。2月時，原本觸控式的交通號誌改為全天紅綠燈管控。

議員張顥瀚說，交通號誌調整過程背後是無數的辛酸，近年發生多起死傷車禍，受害多長者。市府則說，以「行人優先」為考量加以調整。

今年1月一名男子在中正路656巷口（勝利巷）準備搭公車上班時，遭高速行駛的休旅車高速撞擊死亡，肇事車輛逃逸，警方循線逮捕酒駕男子法辦。

法會 普度 基隆

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