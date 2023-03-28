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基隆七堵瑪陵山區下起「四月雪」 最美油桐花小旅行登場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆七堵瑪陵山區油桐花盛開，客家桐花小旅行登場。圖／文化局提供
基隆七堵瑪陵山區油桐花盛開，客家桐花小旅行登場。圖／文化局提供

基隆七堵瑪陵山區目前油桐花盛開，山谷間處處可見「四月雪」，文化局與基隆市客家藝文發展協會自4月15日起至5月7日連續3個周末，在富民親水公園舉辦6梯次客家桐花小旅行。

基隆客家桐花小旅行以瑪陵休閒農業區遊客中心為走讀起點，由基隆市客家藝文發展協會志工以客語講解桐花生態，瑪西社區發展協會總幹事林飛海導覽瑪陵在地文史。

富民親水公園賞桐步道桐花紛飛飄落，遊客拾起地上的桐花，布置成各式圖案，吸引不少遊客上學賞花

文化局長江亭玫表示，今年的桐花祭規畫一系列活動，由小旅行作為桐花祭的第一棒，配合客家委員會桐花祭轉型政策，每場活動盡量使用在地素材作為點綴布置。

小旅行尚有第5、6梯次，於4月6日中午開放報名，報名資訊可上文化局官網查詢，4月22日在瑪西焦炭窯舉辦的「2023基隆桐花祭」活動，當天節目多元豐富，活動詳情請搜尋「基隆市客家文化會館」粉絲專頁（https://reurl.cc/p1yz2Z）。

基隆七堵瑪陵山區油桐花盛開，客家桐花小旅行登場。圖／文化局提供
基隆七堵瑪陵山區油桐花盛開，客家桐花小旅行登場。圖／文化局提供

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