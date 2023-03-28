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義大利神父居宜蘭一甲子向世界介紹台灣 獲頒爵士勳章

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
秘克琳神父表示，推廣台灣文化到世界並不容易，希望透過透過舞蹈團，將這塊美麗的土地與善良的人情傳達給世界。記者陳敬丰／攝影
秘克琳神父表示，推廣台灣文化到世界並不容易，希望透過透過舞蹈團，將這塊美麗的土地與善良的人情傳達給世界。記者陳敬丰／攝影

天主教靈醫會秘克琳（Gian Carlo Michelini）神父出身義大利，60年前來到台灣，創立蘭陽舞蹈團與天主教蘭陽青年會，推廣民族舞蹈與培育青年，民國63年更率舞蹈團世界巡迴演出。義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）肯定秘克琳神父貢獻，頒發義大利之星爵士勳章。

秘克琳神父今年89歲，出生於義大利北部城市波隆納，叔叔曾在大陸傳教，影響他學習中文並成為1位神父；民國53年，29歲的秘克琳神父抵台，先在新竹精進中文半年，隨後落腳宜蘭羅東，一住就是60載。

秘克琳神父並未在靈醫會專攻的醫療領域投入太多，更關注地方藝文與青年。他認為，文化必須從青年扎根才能存續，人要從小培養興趣，成立舞蹈團與青年會，59年舞蹈團參加全國比賽拿下冠軍，讓台灣看見當時還被視為「後山」的宜蘭，團員們從羅東火車站下車，民眾列隊鼓掌歡迎英雄。

秘克琳神父持續推動地方文藝，85年也是宜蘭國際童玩節的重要推手，促成多個國家團體到宜蘭演出；106年，秘克琳神父82歲生日禮物是1張身分證，成為第一位因文化藝術貢獻獲得台灣身分證的外籍人士，「等了53年，我是台灣人了」！

去年底，義大利總統馬塔雷拉頒發爵士勳章給秘克琳神父，繼94年獲頒騎士勳章後第二次頒獎肯定神父的努力。代表總統頒獎的義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為（Davide Giglio）代表說，秘克琳神父促進了義大利與台灣的友誼，也對地方的文藝和青年培育貢獻極多。

秘克琳神父感性表示，推廣台灣文化到世界並不容易，希望透過透過舞蹈團，將這塊美麗的土地與善良的人情傳達給世界，願所有人繼續努力、獲得成功。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表（右）說，秘克琳神父促進了義大利與台灣的友誼，也對地方的文藝和青年培育貢獻極多。記者陳敬丰／攝影
義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表（右）說，秘克琳神父促進了義大利與台灣的友誼，也對地方的文藝和青年培育貢獻極多。記者陳敬丰／攝影
義大利總統馬塔雷拉肯定秘克琳神父（右）貢獻，頒發義大利之星爵士勳章，今天由義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表（左）頒發。記者陳敬丰／攝影
義大利總統馬塔雷拉肯定秘克琳神父（右）貢獻，頒發義大利之星爵士勳章，今天由義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表（左）頒發。記者陳敬丰／攝影
義大利總統馬塔雷拉肯定秘克琳神父（右）貢獻，頒發義大利之星爵士勳章，今天由義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表（左）頒發。記者陳敬丰／攝影
義大利總統馬塔雷拉肯定秘克琳神父（右）貢獻，頒發義大利之星爵士勳章，今天由義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為代表（左）頒發。記者陳敬丰／攝影
天主教靈醫會秘克琳神父（前排坐者左二）居台灣60載，推廣文藝、培育青年，獲義大利總統頒發爵士勳章。記者陳敬丰／攝影
天主教靈醫會秘克琳神父（前排坐者左二）居台灣60載，推廣文藝、培育青年，獲義大利總統頒發爵士勳章。記者陳敬丰／攝影

義大利 神父 青年

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