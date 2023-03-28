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宜蘭101歲人瑞仍然當鄰長 冬山公所建議限制年紀引爆熱議

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
很多鄰長高齡8、90歲，冬山鄉公所建議限制年紀60歲以下，不料掀起熱議。記者戴永華／攝影
很多鄰長高齡8、90歲，冬山鄉公所建議限制年紀60歲以下，不料掀起熱議。記者戴永華／攝影

各縣市最基層的鄰長屬無給職，很多都是任職多年、年紀編高，宜蘭冬山鄉公所今天向縣府建議增訂「初任鄰長遴聘年齡60歲以下，續任鄰長遴聘年齡75歲為上限」規定，但各方對此意見分歧。全縣最高齡101歲當鄰長，三星鄉長李志鏞表示，只要身體好、服務佳，不該限制年紀。

鄰長大多是由村里長遴選有服務熱忱的人，提報由公所聘任。冬山鄉公所今天在擴大縣務會議提案表示，鄰長年齡如果太大，其體力差、行動緩慢、反應較差，外出發送公所政令通知宣傳單時，不論是騎車或走路都增加其人身安全的危險性。

公所主秘吳美齡指出，遴聘的鄰長大多年齡過大，其工作由家人幫忙，有些無法自理，失去遴選其擔任鄰長的實質意義，而且團體傷害險被保險人是鄰長，執行工作卻是他人，就保險而言也失其功效；實務層面執行上，因法規無明文規範，村長不願主動換人，宜蘭如果沒有規範年齡上限，很難讓村里長有更換理由。

冬山鄉鄰長469人，70歲以上有214人，保險公司對於長者70歲以上傾向不辦理個人或團體傷害保險，公所月前上網公開招標鄰長團體傷害險流標4次，冬山鄉建議縣府修改宜蘭縣各鄉(鎮市)村(里)區域調整暨村(里)鄰編組自治條例，增列「初任鄰長遴聘年齡60歲以下，續任鄰長遴聘年齡75歲為上限」，以利各公所有所遵循。

據了解，宜蘭12個鄉鎮市中，有10個鄉鎮市的最高齡鄰長的年紀都90幾歲，其中以素有「長壽鄉」之稱的三星鄉，有位人瑞鄰長101歲，全縣最高齡。鄉長李志鏞表示，鄰長的身體很好，只要身體還好、服務好都可以繼續，尤其年紀大的鄰長能連任多年，服務品質都很不錯，子女會幫忙，「一人當鄰長、全家人服務」。

羅東鎮長吳秋齡認為，限制60歲以上的任職年紀，會找不到人，建議比照環保志工規定，朝向75歲以下的年紀去做規範。

縣府民政處去年8月曾經邀集各鄉鎮市開會，當時包括鄰長年紀、任期及解聘都討論，處長吳志宏說，最後大家認為鄰長屬於無給職，不要再去增訂其他的遴選要點，因為如果限定60歲，一定引起部分鄉鎮市長跳腳。

吳志宏表示，全國各縣市政府幾乎都沒有訂定限制鄰長服務年紀，由於鄰長的聘任權在各鄉鎮市公所聘任，各鄉鎮市長也可以自行去做篩選。

很多鄰長高齡8、90歲，冬山鄉公所建議限制年紀60歲以下，不料掀起討論，其它公所擔心找不到人。圖為蘇澳鎮公所去年表揚績優里鄰長，肯定為民服務精神。本報資料照
很多鄰長高齡8、90歲，冬山鄉公所建議限制年紀60歲以下，不料掀起討論，其它公所擔心找不到人。圖為蘇澳鎮公所去年表揚績優里鄰長，肯定為民服務精神。本報資料照

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