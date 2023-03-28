花蓮青梅上市 忽冷忽熱又缺雨梅農嘆種10棵長3棵

花蓮縱谷青梅上市，今年因氣候異常，開花期缺水，結果期又遇南風，梅農嘆梅子長不大「種10棵只長3棵」，估計減產5成，已提報天然災害救助，花蓮縣府農業處30日將下鄉勘災，農糧署東區分署長徐煇妃說，近日下春雨，希望對梅子成長有幫助，會持續關注產地狀況，必要的時候會啟動救助機制。

每年3月下旬及4月分為東部青梅盛產期，梅園多位於花東縱谷兩側山脈一帶，其中花蓮最南端的富里鄉是全縣主要梅子產區，種植面積6、70公頃，幾乎都是通過有機驗證的優質梅。

富里鄉農會青梅產銷班班長吳幸珠說，今年梅子生長期遇到氣候異常，天氣忽冷忽熱，沒水長不大顆，長出來的時候又被南風打落，收成差不多減一半。她種植一甲多白梅和青梅，原本一甲地可收4、5000公斤，今年只剩2000多公斤。

吳幸珠說，今年手採梅略漲到每公斤60元，竿採梅有廠農合作收購，1元硬幣大小的每公斤14元、5元硬幣大小的18元，50硬幣大小的有20元，但今年梅子個頭小，幾乎都落在14元到18元間，不符成本。

農糧署東區分署長徐煇妃表示，梅子是溫帶果樹，今年冷冬使得開花延後，加上春季雨水少，確實減產，但最近下起春雨，希望對梅子成長有幫助，產季剛開始會持續關注，若減產超過20%，會透過富里鄉公所與花蓮縣政府啟動天然災害救助機制。

雖然梅子產量不佳，縣府、鄉公所、富里鄉農會、農糧糬積極協助行銷，縣長徐榛蔚、徐煇妃、富里鄉代理鄉長江東成、鄉農會總幹事張素華等人，今天在縣府大禮堂以青梅釀製梅酒，品嘗各式梅子料理，推廣梅子加工品，邀民眾到產地農遊體驗。

富里鄉農會總幹事張素華說，這幾年大力推動梅子農遊體驗，邀請民眾春天到富里採梅、釀梅，手工釀造的梅子加工品很受歡迎，今年自創「森釀」品牌，與蜜餞廠合作開發梅肉、梅片等小包裝產品，還有農民自釀季節限定梅酒，在富里鄉農會展售中心都買得到。梅子來自森林，是大自然給予的最好禮物，取名「森釀」呼籲環境永續的重要。