基隆廟口夜市垃圾桶旁亂丟收2400罰單 環保局破袋追查

基隆市環保局在廟口夜市前愛三路新設供行人專用垃圾桶，經常被附近商家或路過行人丟棄垃圾包，造成環境髒亂。環保局人員破袋查出丟棄者，開出2400元罰單。

環保局自3月1日起，針對在轄內亂丟垃圾及常見環境汙染行為，如丟棄煙蒂、吐檳榔汁、吐痰、寵物便溺未清除及路面、水溝汙染等，從2400元起跳加重裁罰；如影響環境衛生情節重大者，則視情況提高處分金額。

由於基隆廟口夜市附近騎樓經常被亂丟垃圾，造成環境髒亂，也影響基隆門面，環保局重新設置5個垃圾桶，讓遊客有地方可合法丟垃圾。但愛三路寶島鐘錶行前新設置供行人專用垃圾桶旁，卻常被堆放垃圾包。

環保局說，日前清潔隊員又發現該處被丟棄垃圾包，現場破袋檢查，有發現含個人資料文件等證據，經聯繫行為人後，對方坦承亂丟垃圾，環保局以違反廢棄物清理法第12條規定，予以告發2400元罰鍰。

對於垃圾包破袋稽查部分，自執行日起至今，以仁愛區為例，已執行破袋稽查939件，都根據相關線索查證，如有證據會立即開單。