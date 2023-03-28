Q版媽祖熱氣球西班牙升空了 6月台東熱氣球嘉年華見

台東縣長饒慶鈴日前親赴西班牙，參觀製作熱氣球公司，製作媽祖球現況、搭乘試飛，並見證在地ultramagic Balloons 公司，與天際航空公司簽署合作備忘錄，將在台東成立亞洲唯一熱氣球飛行訓練學校分校，為台灣開啟空域遊憩活動的新篇章。

饒慶鈴本周與台東天后宮董事長林有德、天際航空董事長林佑真等人，共同出訪西班牙，確認天后宮出資、縣府協助製作的媽祖造型熱氣球的製作過程，並實際搭乘媽祖球進行飛航測試，並見證ultramagic Balloons 公司，與天際航空公司簽署合作備忘錄。

饒慶鈴表示，台東每年舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華，不僅參與人次屢創新高，活動更獲全球十二大熱氣球節及「2022美國繆思創意大獎」鉑金獎。為了推動熱氣球產業，更樂見天際航空成為亞洲區的熱氣球飛行訓練學校。

她說，未來民眾考取熱氣球飛行執照，不用再遠赴歐美國家，來台東就可以考取。更希望分校的設立，可以為全台灣培育更多熱氣球人才，讓熱氣球產業向下扎根，茁壯台東觀光相關產業。

天際航空董事長林佑真表示，Ultramagic Balloons為全球市占率第一的熱氣球製造商，同時擁有歐洲航空安全管理局認證熱氣球飛行訓練學校，已培訓世界各國上百名熱氣球飛行員，MOU簽訂後將向民航局申請5階段審查，成為飛行訓練機構並持續擴大機隊及駕駛人力，成為亞洲區第一家熱氣球飛行訓練機構。