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七堵火車站開發商辦大樓 房仲認為商場加建案更有商機

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府和台鐵局有意合作開發七堵火車站旁土地，興建商辦大樓。記者邱瑞杰／攝影
基市府和台鐵局有意合作開發七堵火車站旁土地，興建商辦大樓。記者邱瑞杰／攝影

基市府和台鐵局有意合作開發七堵火車站旁土地，興建商辦大樓。當地有房仲業者說，因為搭火車就能到，條件比汐止遠雄廣場、好市多還要好，看好經營賣場和引進企業進駐商機。也有房仲認為，推出住家比辦公樓層更符合當地需求。

七堵區選出的基隆市副議長楊秀玉說，從南興傳統市場的人潮，就可以看出七堵人的消費力。七堵目前像樣的餐廳不多，七堵人辦婚宴常得到汐止去。台鐵和市府如果合作開發名下的土地，引進大型賣場、餐飲業、運動中心，一定有市場。

楊秀玉認為，如果能在七堵興建大型商辦大樓，不只七堵人會捧場，基隆市其他行政區，還有新北市瑞芳、雙溪、平溪、萬里、金山民眾也會來消費，帶動地方發展。

住商不動產七堵店資深營銷經理張中齡分析，商場成功的關鍵因素是「交通」，如果能夠不用開車，不必尋找或等待停車位，坐火車就能到達，就更有吸引力。

張中齡說，現在有不少基隆人到雙北的公司上班，七堵區這處開發案，商辦成本應比雙北低，加上有人會選擇離家近的公司，招才不困難，廠商自然也會有進駐意願，前景看好。

永慶不動產基隆七堵百福加盟店區經理周秋文認為，七堵算是副都心，商業活動「不好說」。加上基隆人口衰退，所以興建商辦，前景還待評估。以六堵工業區來說，很多工廠設在六堵，但公司設在新北市。

周秋文表示，這塊商業區土地可做住宅使用，既然市府開發目的主要是為了籌措財源，或許可以考慮把開發商辦調整成興建住宅出售。七堵區的屋齡多偏高，有購屋剛性需求，開發效益會更明顯。

基市府和台鐵局有意合作開發七堵火車站旁土地，興建商辦大樓。記者邱瑞杰／攝影
基市府和台鐵局有意合作開發七堵火車站旁土地，興建商辦大樓。記者邱瑞杰／攝影

基隆 汐止

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