謝國樑提出閒置國有地利用等訴求 盼立委促請中央協助
立法院財政委員會成員今到基隆市七堵火車站等地考察，並到基市府與市長謝國樑座談，謝國樑轉達基隆國有土地閒置，以及稅務稽查比例過高，導致企業出走等問題，期盼立委在中央協助解決。
立法院財政委員會召委羅明才、立委李貴和其他立委代表等人，今天聽取基市府簡報及座談。
謝國樑表示，基隆有很多閒置國有土地，交通處初步篩選出14處用地，約可新增1020格停車格，減輕基隆停車位不足的壓力，改善車輛違停問題；中正路威海營區營舍拆除後土地，也可先暫時規畫停車使用，增加土地權責單位收益。
謝國樑還說，台北市、新北市企業數分別是基隆的十多倍，但基隆的企業會一再被查稅，造成很多企業出走。營業額10億元以上，100億元以下企業可能有數千家在雙北，但基隆年營業額1億元以上的企業只有181家，營業額1000萬元以下的企業占近8成。
謝指出，營業額1000萬元以上的企業，在基隆就算是大戶。基隆查稅頻率過高，將造成企業將稅籍遷出到雙北，影響市民就業及不利招商，希望財政委員會能反映商家心聲，要求稅務機關公平查察。
羅明才說，基隆是北北基桃經濟生活圈的重要一環，但為什麼不能成為「東方之珠」跟自由貿易港區？為什麼基隆人的交通生活方式矮人一截？他認同謝國樑「小愛化大愛」，為基隆的未來思考。這次特別來傾聽基隆市民的心聲，了解基隆有甚麼需要中央支持的地方。
基市府另提出大武崙溪順興橋到民樂橋改善、道路品質改善提升2.0、中元祭結合超跑嘉年華等需要中央協助事項。羅明才要求中央部會相關單位應與基市府相關局處對接，兩周內將後續處理情形，函送考察委員，副知立院財委會。
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