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花蓮富里竹猩猩傾倒 功成身退清明連假後拆除

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮富里鄉農會舉辦「稻草藝術季」，以稻草、竹子等為材料，邀農民與學子創作裝置藝術，其中主角之一的竹猩猩今天傾倒，農會總幹事張素華表示，歷經4年自然腐化，功成身退。

富里鄉農會舉辦「稻草藝術季」從2020年開辦至今第4屆，選在羅山展售中心旁的農地設置，由在地師生、竹編藝術家、社區共同參與，利用收割後用不到的稻草，做成一件件大型動物的裝置藝術，吸引許多遊客參觀拍照，也形成話題。

其中竹製站立的大猩猩是稻草藝術季的第1件作品，農會也以大猩猩做成周邊商品，廣受民眾歡迎。然而4年來竹子自然腐化，大猩猩今天被發現傾倒。

張素華表示，大猩猩經過風吹日晒雨淋及918大地震，依然堅守崗位直到昨天，第1屆的竹猩猩正式功成身退；第2屆、第3屆、第4屆的草猩猩與竹猩猩會繼續接替任務陪伴大家。

張素華說，目前至清明節連假期會保留竹猩猩在原地，連假後會拆除，規劃再製作一隻新的大猩猩，持續守護地方。

大猩猩 農會 裝置藝術

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