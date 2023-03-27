宜蘭幸福冬山農市集4月1日登場 好吃好玩開心迎接兒童節

迎接兒童節，宜蘭冬山鄉公所4月1日在火車站鐵路橋下舉辦「幸福冬山農市集」，60個攤位展售農特產、文創手作和美食小吃，另有好農寶寶手作樂、彩繪趣、火車頭好聲音、幸福冬山FUN電場、消費滿額抽好禮等，也可順道前往冬山老街、彩虹屋等鄰近景點或搭乘電動船遊河，觀迎各地遊客開心玩冬山。

冬山盛產茶葉、稻米、天喜菇、文旦柚、木耳等農產豐富，規劃「農茶香好玩市集」邀請15家在地小農，要讓民眾一次嘗遍在地好物；此外與「冬山鐵定有好市」合展，共有45家業者參與，帶來特色文創手工藝品、烘焙美食和特色小物，喜愛挖寶的民眾千萬不能錯過。

鄉長林峻輔表示，冬山鄉是個山與水岸的代表城鎮，豐富的自然資源，適合觀光旅遊，親近大自然，因應連假來臨，公所選在連假首日，4月1日舉辦幸福冬山農市集，活動中結合食農教育，讓大小朋友了解地方農特產品與文化特色。

想要動手DIY嗎？小朋友最愛的「好農寶寶手作樂」，提供小小釘畫家、草本擴香包兩種DIY，每場次20人，每種DIY各3場次，幸福冬山FB粉絲專頁開放線上報名。

參加「幸福冬山彩繪趣」，只要上幸福冬山FB粉絲頁下載彩繪塗鴉紙，著色完成後上傳照片，活動當天到大會服務台兌換吸水杯墊，數量有限。

「幸福冬山fun電場」有多款懷舊童玩遊具，包含滾鐵圈、吊酒瓶、蜈蚣競走、吹泡泡等，盡情玩樂；「幸福冬山拼拼樂」民眾限時完成指定文字拼圖遊戲，即可免費獲得水果便利貼，限量200份。