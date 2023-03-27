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買輔具找專業卡安心 4月1日起須向特約單位購買才能領補助
配合衛生福利部長期照顧輔具及居家無障礙環境改善，未來的補助申請服務將採「全面特約制度」，4月1日起，非特約單位將不得提供長照輔具販售及核銷服務。宜蘭縣長照所今天提醒民眾，未來長照輔具必須向特約單位購買，才能使用專業代辦及請領補助，簡化核銷，讓民眾快速獲得需要的輔具。
為減輕民眾購買輔具負擔，簡化購買程序，宜蘭縣長期推動輔具代償墊付服務，如果向與縣內簽訂的輔具特約單位購買，僅需支付部份負擔的費用，補助款由特約單位代為申請，輕鬆將輔具帶回家；如果民眾向非特約單位的廠商購買，也是可以請領補助。
衛生局長照所表示，4月1日起長照輔具採「全面特約制」，必須向特約單位購買，購買前要先認明廠商是否有張貼「特約單位標章」或利用宜蘭縣長期照護服務管理所官網公告名冊，確認廠商是否為特約單位，全縣約有一百多家特約合作單位。
依照流程，民眾先向長照所提出購買輔具申請，由輔助中心派治療師前往案主的家中了解，核定可以購買的輔助後，由當事人或家屬自行購買。
衛福部針對各式輔助都有訂定價格，一般民眾補助訂定價格的七成，例如買輪椅補助2800元、助行品補助800元，中低收入戶補助九成，低收入戶全額補助。
民眾若有輔具相關需求，可洽溪北輔具資源中心(電話：03-9320920)、溪南輔具中心(電話：03-9544106分機8114)，或撥打長照服務專線1966洽詢。
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