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宜蘭綠博發表定目劇「拯救未來」 探討氣候難民新議題

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠色博覽會發表今年的定目劇「莎士登奇幻親子劇場─拯救未來」，每天在主舞台演出兩場。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會發表今年的定目劇「莎士登奇幻親子劇場─拯救未來」，每天在主舞台演出兩場。記者戴永華／攝影

宜蘭綠色博覽會即將登場，主辦單位今天發表主舞台定目劇「拯救未來」，該劇是由跨界影視、劇場、音樂導演徐灝翔擔任總導，傳達空氣霾害、森林野火、氣候難民及塑膠毒害等環境議題，劇中主角穿越時空看到2050年的自己與環境破壞，告訴每個人守護地球的重要性。

綠博邁入第24年，最近3年活動緊扣「環境永續」主題愈來愈明確，活動不但設計主題歌曲，還有定目劇，2021年是「憨吉蝌蚪的時空幻旅」，去年「夢幻島的永續傳說」，今年是「莎士登奇幻親子劇場─拯救未來」，30分鐘定目劇，從3月31日到5月14日，每天上下午在主舞台各演出一場。

今年邀請導演徐灝翔結合編劇、視覺動畫、音樂、服裝設計、編舞等藝術創作者量身打造獨一無二的親子劇場；劇中主角嘟嘟跨越時空，來到2050年未來世界，巧遇地球守護者凱爾，親眼看到未來世界的二氧化碳烈焰、溫室效應加大帶來危害，終於喚起嘟嘟從現在的自己做起，守護地球。

縣長林姿妙表示，宜蘭四季分明，所以縣政府在春天舉辦綠博、夏天有童玩節、秋天是媽祖文化節、冬天礁溪溫泉季登場，今年綠博主題是拯救未來，每個人都有責任守護地球避免暖化，邀請全國遊客暢遊充滿寓教於樂的綠博園區。

冬山鄉長林峻輔表示，綠博位於武荖坑風景區，打造一座大自然的環境教室，感謝縣政府團隊用心，藉由大型活動帶動周邊經濟產業；5月綠博結束後，接下來是冬山鄉熱氣球嘉年華，歡迎遊客走入冬山。

縣長林姿妙今天也嘗試飛天彈跳、雲霄飛車、彩虹滑道等遊樂設施，直呼安全好玩，相信大人小孩都會喜歡。

縣長林姿妙體驗「飛天彈跳」，直呼好玩。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙體驗「飛天彈跳」，直呼好玩。記者戴永華／攝影
從3層樓高滑下來的「彩虹滑道」，大人小孩都會喜歡。記者戴永華／攝影
從3層樓高滑下來的「彩虹滑道」，大人小孩都會喜歡。記者戴永華／攝影
宜蘭綠色博覽會發表今年的定目劇「莎士登奇幻親子劇場─拯救未來」，每天在主舞台演出兩場。園／縣政府提供
宜蘭綠色博覽會發表今年的定目劇「莎士登奇幻親子劇場─拯救未來」，每天在主舞台演出兩場。園／縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙體驗縮小版的雲霄飛車，過程刺激。記者戴永華／攝影
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劇場 林姿妙 親子

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