花蓮站立大猩猩「累了」倒臥在地 清明連假後拆除

花蓮富里鄉農會自2019年開辦稻草藝術季，以稻草、竹子為材料，創作各種生動有趣的動植物與物品，但農會第一個指標作品「竹製站立大猩猩」被發現倒臥在地。富里鄉農會總幹事張素華表示，大猩猩是用天然材料製成，時間久了自然腐化，如今已功成身退，預計清明連假後拆除。

竹製站立大猩猩不僅是農會為了稻草藝術季做的第一個作品，更是藝術季的重要圖像指標，許多人想到該活動，第一個想到的就是這隻大猩猩，農會更做成周邊商品，廣受大眾歡迎。

沒想到近日大猩猩的頭部隨著長時間風吹日曬雨淋，逐漸往右邊傾倒，最後頭部整個倒臥在臂膀上，看起來就像是在休息。總幹事張素華今天在臉書上公布消息，有人留言「他站久了，要休息一下啦」、「第一屆的竹猩猩，我們永遠懷念你」、「牠沒有倒，只是換個姿勢來跟大家道別」，就連縣議員徐雪玉都留言「辛苦了！休息一下啦」，紛紛感到不捨。

張素華指出，這個大猩猩作品是竹編而成，採用天然的材料自然隨著時間而腐化、分解，獨一無二的竹猩猩已陪伴大家4年，期間挺過918地震，也未受颱風侵襲，堅守崗位到昨天，如今倒塌可說是功成身退。

「謝謝你的陪伴」張素華感性地說，第一隻竹猩猩讓富里的活動富有創意與巧思，現在第二屆、第三屆、第四屆的草猩猩與竹猩猩，會接替任務繼續陪伴大家；同時告訴所有遊客，天然素材的作品會自然風化，喜歡這些作品一定要把握時機造訪，拍照留下回憶。