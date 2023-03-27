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羅東高中學生攝影賽日本奪獎 榮獲東川町終身榮譽町民

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
從左到右，分別是簡凡哲老師、陳旻佑、詹晴宇、古兵。圖／羅東高中提供
從左到右，分別是簡凡哲老師、陳旻佑、詹晴宇、古兵。圖／羅東高中提供

宜蘭遠近馳名的「三星蔥」成為羅東高中陳旻佑、詹晴宇、古兵3位學生的攝影作品，從植蔥底層的稻草鋪設到成長收成，張張照片色彩飽滿、取材角度精彩，榮獲北海道東川町高中生國際交流攝影節的「北工學園賞」，這3位學生更成為東川町「終身榮譽町民」。

日本北海道東川町創建比賽時，台灣區決賽僅限北北基地區高中生參與，但自2019年陸續開放北北基桃宜5縣市參加，直到2022年全台縣市高中職學生皆可參與，比賽越來越具專業規模。

校方表示，羅東高中從開放宜蘭縣得以競賽的第五屆開始，年年參賽，推出當年度作品最優秀的選手參賽，配合師長認真指導，從2020年第六屆開始，在台灣區決賽曾陸續獲得銀獎、評審個人獎。

受疫情影響，決賽採線上方式進行，選手無法親自前往北海道親眼見證雄偉的廣闊風景，2022年改變決賽賽制，通過學校初選的選手隊伍，直接以線上參與總決賽，因此過往只有20餘隊的總決賽，在賽制的改變下，成為數百隊同場競技的高難度攝影競賽。以參賽隊伍眾多的網路決賽而言，只有十隊能獲得殊榮。

羅東高中選手透過資訊科技的便利，在全世界高中生同場競技決賽，榮獲北工學園賞，拿下5萬日圓的獎金，3位學生更獲頒東川町「終身榮譽町民證」成為榮譽町民，促進國際交流。

榮譽町民若是未來「回到」東川町，享受和當地居民一樣福利，例如前往當地溫泉會館只需支付居民的基本費用，一年也可以免費6天住在東川町的故鄉交流中心，成為得獎學生未來前往北海道旅行或進修的最佳管道。

從左到右，分別是曾璧光校長、簡凡哲老師、陳旻佑、詹晴宇、古兵。圖／羅東高中提供
從左到右，分別是曾璧光校長、簡凡哲老師、陳旻佑、詹晴宇、古兵。圖／羅東高中提供

羅東 攝影比賽

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