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無處停車…台東東浪嘉年華4月1日登場 地方憂交通將打結

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣政府4月1日起至5日，在杉原灣辦「東浪嘉年華feat.尬電」，但因現場無停車場，交通是一大考驗。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府4月1日起至5日，在杉原灣辦「東浪嘉年華feat.尬電」，但因現場無停車場，交通是一大考驗。記者卜敏正／翻攝

台東縣政府4月1日起至5日，在杉原灣辦「東浪嘉年華feat.尬電」，但因現場無停車場，清明連假台11線沿線又禁止停車，地方直言「交通一定打結」，縣政府表示，開放馬亨亨大道兩旁停車，提供「免費接駁車」到會場，籲民眾「不開車、搭接駁」。

「東浪嘉年華feat.尬電」即將登場，最受矚目的杉原灣沙灘音樂會4月1日起，連續四晚邀請玖壹壹、Matzka、DJ KOO具俊曄、動力火自等藝人演出，不少歌迷表示「4天都要去」，但地方居民嘆「當天交通一定打結。」

林姓市民指出，該路段台11線是台東市往來東河、成功主要道路，南北向都僅有一個車道，逢假期車流量就大，過年期間走走停停、時速大概30到40公里，這次活動請這麼多大咖，必將湧入追星人潮，居民傍晚後大概不敢出門了。

台東縣政府交觀處表示，清明連假台11線沿線不開放停車，為保持交通順暢，會場僅開放機車、救護車、攤商、工作車輛及接駁車進出，其他汽車請停放馬亨亨大道，再轉乘「免費接駁車」到會場，警方也會到場取締違停。

交觀處呼籲，參加活動「不開車、少騎車、搭接駁」，活動期間馬亨亨大道兩旁可停汽車，也在馬亨亨/勝利街口、原住民會館及杉原灣設立接駁站免費接駁。

台東縣政府4月1日起至5日，在杉原灣辦「東浪嘉年華feat.尬電」，但因現場無停車場，交通是一大考驗。記者卜敏正／翻攝
台東縣政府4月1日起至5日，在杉原灣辦「東浪嘉年華feat.尬電」，但因現場無停車場，交通是一大考驗。記者卜敏正／翻攝

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