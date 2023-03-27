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基市府台鐵一拍即合 有意合作開發七堵站1.6公頃土地

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右二）今天說，將訂定容積移轉自治條例，促進開發。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（右二）今天說，將訂定容積移轉自治條例，促進開發。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府有意與台鐵合作開發七堵火車站旁土地，市長謝國樑今天說，將訂定容積移轉自治條例，只要給市府更多經費，就可提供更多容積，因為市府需要錢蓋捷運。台鐵回應，未來的生機在開發，樂意配合市府。

立法院財政委員會召委羅明才和立委李貴敏，今天到基隆市七堵火車站考察。羅說，很多人覺得基隆很可惜，不解基隆人的交通、生活方式為何會矮人一截，所以特地來聽基隆人的心聲，要求中央重視。

基市府都市發展處長謝孝昆簡報市府開發七堵舊街區方案，希望與台鐵合作開發七堵車旁土地。因為台鐵持有七堵站外的商業區土地，面積約1.1公頃，毗鄰的市有土地約0.5公頃，屬停車場用地。這兩塊土地目前都是低度使用，做為平面停車場，因為加起來有1.6公頃，可以好好規畫利用。

謝孝昆表示，希望未來七堵站能像南港站一樣，帶動車站周邊商辦大樓開發。七堵站附近有陽明海運總部大樓，也有一些更新案正在推動，加上中央在國產署土地規劃興建社會住宅，以及未來基隆捷運七堵站聯合開發案，可以將七堵的發展帶動起來。

台鐵局副局長朱來順說，台鐵局未來的生機就在開發，樂意配合市府開發這場土地。以南港、松山站開發案為例，其實不只是台鐵財務獲利，國家跟地方政府受益更大，而且還能創造就業機會，改善民眾生活環境，讓很多人交通方便等無形好處。

謝國樑說，上任後賦予都發處「業務」的角色，積極邀請、招攬開發案，而非單單扮演審查的角色。感謝台鐵有意願合作，都發處會更積極跟台鐵聯繫，相信「這個弄起來」，也可以增加台鐵的權益。

謝國樑表示，市府正在研擬制定容積移轉自治條例，這項政策不管是在選前，或者是現在的財政需求，都是必要的。台鐵這塊基地就在七堵火車站隔壁，只要給市府更多的經費，市府可以提供更多的容積，因為「市府需要錢蓋捷運，蓋捷運比較缺錢。」

基隆市政府有意與台鐵合作開發七堵火車站旁的商業區土地，帶動周邊地區發展。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府有意與台鐵合作開發七堵火車站旁的商業區土地，帶動周邊地區發展。記者邱瑞杰／攝影
立法院財政委員會召委羅明才和立委李貴敏，今天到基隆市七堵火車站考察。記者邱瑞杰／攝影
立法院財政委員會召委羅明才和立委李貴敏，今天到基隆市七堵火車站考察。記者邱瑞杰／攝影
立法院財政委員會召委羅明才和立委李貴敏，今天到基隆市七堵火車站考察，聽取市府和台鐵局簡報。記者邱瑞杰／攝影
立法院財政委員會召委羅明才和立委李貴敏，今天到基隆市七堵火車站考察，聽取市府和台鐵局簡報。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府有意與台鐵合作開發七堵火車站旁的商業區土地，帶動周邊地區發展。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府有意與台鐵合作開發七堵火車站旁的商業區土地，帶動周邊地區發展。記者邱瑞杰／攝影

台鐵 基隆捷運 謝國樑

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