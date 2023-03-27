缺水草枯省道旁放牧牛隻 未距200公尺遠將開罰

近期缺水導致草木乾枯，放牧牛隻草源不足，有部分飼主將牛隻移至省道附近土地放牧，台東縣政府重申放牧牛隻須離省道200公尺以上，違者開罰，最高新台幣6萬元。

台東縣政府農業處今天發布訊息表示，縣內省道因曾發生多起牛隻誤闖公路，甚至有用路人晚間因視線不佳撞到牛隻不幸喪命的事件，為維護民眾生命財產安全，縣府已於2020年訂定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」，並於同年11月下旬公告，明定縣內台9線及台11線200公尺內不可以飼養牛隻，且所有牛隻必須釘掛耳標。

近來缺水嚴重，山上草木成長停滯，甚至枯萎，導致放養牛隻草源缺乏，飼主需額外提供牧草或農產副產物補充。近期發現有飼主將牛隻移至省道200公尺以內土地上放牧採食，違反台東縣放飼養家畜管理自治第5條第1款，距離省道200公尺內，不得飼養牛隻的規定，違者可處1萬元以上、6萬元以下罰鍰。

農業處長許家豪呼籲轄內飼養戶，放牧牛隻必須距離省道200公尺以上，並加強放牧場域的圍籬維護及牛隻標識工作，避免牛隻逃逸遊蕩，危及用路人生命財產安全，會持續指派專人執行放牧牛隻管理工作，養牛戶千萬不要心存僥倖、以身試法。