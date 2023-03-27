快訊

整組壞了了！他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難原因曝

大S討生活費…汪小菲提債務人異議之訴反擊 敗訴理由曝光

禁用TikTok國家再加一！法國公共服務部長：禁令立即生效

缺水草枯省道旁放牧牛隻 未距200公尺遠將開罰

中央社／ 台東縣27日電
近期缺水導致草木乾枯，放牧牛隻草源不足，有部分飼主將牛隻移至省道附近土地放牧，台東縣政府呼籲轄內飼養戶，放牧牛隻必須距離省道200公尺以上，違者最高可處新台幣6萬元。 中央社
近期缺水導致草木乾枯，放牧牛隻草源不足，有部分飼主將牛隻移至省道附近土地放牧，台東縣政府呼籲轄內飼養戶，放牧牛隻必須距離省道200公尺以上，違者最高可處新台幣6萬元。 中央社

近期缺水導致草木乾枯，放牧牛隻草源不足，有部分飼主將牛隻移至省道附近土地放牧，台東縣政府重申放牧牛隻須離省道200公尺以上，違者開罰，最高新台幣6萬元。

台東縣政府農業處今天發布訊息表示，縣內省道因曾發生多起牛隻誤闖公路，甚至有用路人晚間因視線不佳撞到牛隻不幸喪命的事件，為維護民眾生命財產安全，縣府已於2020年訂定「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」，並於同年11月下旬公告，明定縣內台9線及台11線200公尺內不可以飼養牛隻，且所有牛隻必須釘掛耳標。

近來缺水嚴重，山上草木成長停滯，甚至枯萎，導致放養牛隻草源缺乏，飼主需額外提供牧草或農產副產物補充。近期發現有飼主將牛隻移至省道200公尺以內土地上放牧採食，違反台東縣放飼養家畜管理自治第5條第1款，距離省道200公尺內，不得飼養牛隻的規定，違者可處1萬元以上、6萬元以下罰鍰。

農業處長許家豪呼籲轄內飼養戶，放牧牛隻必須距離省道200公尺以上，並加強放牧場域的圍籬維護及牛隻標識工作，避免牛隻逃逸遊蕩，危及用路人生命財產安全，會持續指派專人執行放牧牛隻管理工作，養牛戶千萬不要心存僥倖、以身試法。

台東

延伸閱讀

南迴大武段山羌竄出被撞身亡 駕駛受驚報警：第一次碰到

高雄山區缺水難度日 熱心里長開車逐戶送水

芒果產區嚴重缺水 南市爭取水利署補助水車經費

今年已缺水…台積電高雄廠運轉後 學者再示警缺電危機

相關新聞

船遞幸福 基隆海洋廣場亮相

基隆童話藝術節共創藝術裝置「島雨匯聚‧船遞永續」，已在海洋廣場安裝完成並點亮，展出到4月8日。基隆市長謝國樑說，這件藝術...

缺水草枯省道旁放牧牛隻 未距200公尺遠將開罰

近期缺水導致草木乾枯，放牧牛隻草源不足，有部分飼主將牛隻移至省道附近土地放牧，台東縣政府重申放牧牛隻須離省道200公尺以...

當選落選都要服務 他們捐選舉補助款集資行善

台東縣關山鎮多名去年參加九合一選舉鎮民代表、里長候選人，不論是否當選，日前共同捐出選舉補助款，集資採購輔具助關山輔具平台...

礁溪路四段、大忠路口 下月增左轉號誌

宜蘭礁溪市區平常車就多，假日更塞，多處路口因號誌設置不清楚，影響民眾行車安全，其中礁溪路四段與大忠路口，每逢上下班及假日...

花蓮0.3坪迷你屋 只為保留水電

花蓮市有間約0.3坪的鐵皮屋，門口旁還有門牌。屋主說，為了保留水電蓋了一間作為停車亭的建物，沒想到成為網路話題，未來考慮...

廣角鏡／天幕漏水 水桶上陣

衛生福利部基隆醫院中庭上方的玻璃天幕雨天會漏水，院方在地板擺放水桶，避免民眾因濕滑摔倒。有人拍下照片上傳臉書戲稱是「天罡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦