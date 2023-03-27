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當選落選都要服務 他們捐選舉補助款集資行善

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
關山鎮多名去年九合一選舉鎮民代表、里長候選人，日前共同捐出選舉補助款採購愛心輔具。圖／讀者提供
關山鎮多名去年九合一選舉鎮民代表、里長候選人，日前共同捐出選舉補助款採購愛心輔具。圖／讀者提供

台東縣關山鎮多名去年參加九合一選舉鎮民代表、里長候選人，不論是否當選，日前共同捐出選舉補助款，集資採購輔具助關山輔具平台，參與者直言「參選本來就是想服務地方」，捐出補助款行善「很開心呀！」

關山環保輔具平台志工陳泰郎表示，慈濟基金會、關山慈濟醫院去年3月成立「慈濟關山環保輔具平台」，免費提供縱谷地區長者，及行動不便者生活輔具。輔具來源多是醫院汰換或民間捐助，有輪椅、電動病床、助行器、拐杖、便盆椅、沐浴椅，以資源循環再利用為主。

陳泰郎說，多數輔具屬於堪用並非新品，但免費借用一定會耗損，因此平台架上常出現部分輔具不足。日前和參選友人聊到欠缺窘況，對方提及願意捐出選舉補助款，作為另類「謝票」，他將想法告知幾名候選人獲認同，眾人決定一起捐補助款服務鄉親。

去年參選關山鎮中福里長的李峰全表示，出來參選本來就是要服務地方，無論是否當選，服務本心一直都在，選舉補助款沒有多少錢，能夠拿出來助人，這是很開心的事。

陳泰郎說，感謝鎮民代表呂文龍、黃玉英，及莊炘原、蔡昌翰、李峰全、黃俊儒等參選人，還有熱心鎮民顏府駐、邱俊雄等人，集資捐贈50組多功能沐浴便盆椅，充實輔具平台庫存，也可幫助更多人。

台東縣關山鎮多名去年九合一選舉鎮民代表、里長候選人，不論是否當選，日前共同捐出選舉補助款行善。圖／讀者提供
台東縣關山鎮多名去年九合一選舉鎮民代表、里長候選人，不論是否當選，日前共同捐出選舉補助款行善。圖／讀者提供
關山鎮多名去年九合一選舉鎮民代表、里長候選人，日前共同捐出選舉補助款採購愛心輔具。圖／讀者提供
關山鎮多名去年九合一選舉鎮民代表、里長候選人，日前共同捐出選舉補助款採購愛心輔具。圖／讀者提供

九合一選舉 捐款

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