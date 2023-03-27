生態災難！知本濕地大火在環頸雉調查後是巧合？

台東知本溪岸濕地昨下午發生雜草火警，大火被強風助長大面積延燒，火光濃煙沖天，數公里外清晰可見，直到今凌晨1時許才撲減，因失火處是昨天調查環頸雉等鳥類棲地，保育人士直言「太巧了」，對鳥類生態是很大災難，警消應調查是否人為。

荒野保護協會和台東縣野鳥學會，昨上午調查知本溪口北岸灌叢，環頸雉、黃鸝和台灣畫眉等保育鳥類數量，其中環頸雉創歷年新高，面突發大火，保育人士昨晚到場查看，認為生態調查公布後，傍晚就失火，這情況讓人百思不得其解。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷表示，環頸雉被農委會鳥類紅皮書列為「極危」鳥種，昨調查發現知本濕地已達196隻、創歷年新高，代表該處遍地都是環頸雉，另發現黃鸝、台灣、大陸畫眉等各式野生鳥種。

「這場大火讓人意外、震驚！」蘇雅婷說，環頸雉目前只有花東地區比較多，是非常需要保育的物種，這個季節、時間剛好是鳥類的繁殖季，加上前段時間氣候比較乾燥，失火真的很嚴重，對鳥類對生態都是很大災難，希望速調查起火原因。

蘇雅婷坦言，失火時間點就在他們生態調查公布後發生，真的讓人懷疑「太巧合了」；台東縣野鳥學會總幹事韓立郡也說，失火時間點真的很巧，一定造成生態影響，影響多大很難評估，將持續關注、每月生態調查，才能了解受影響程度。