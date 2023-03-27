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船遞幸福 基隆海洋廣場亮相

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆報導
基隆童話藝術節共創藝術裝置「島雨匯聚‧船遞永續」在海洋廣場亮相，宣告活動開跑。圖／李奇鴻提供
基隆童話藝術節共創藝術裝置「島雨匯聚‧船遞永續」在海洋廣場亮相，宣告活動開跑。圖／李奇鴻提供

基隆童話藝術節共創藝術裝置「島雨匯聚‧船遞永續」，已在海洋廣場安裝完成並點亮，展出到4月8日。基隆市長謝國樑說，這件藝術裝置從課程教材、創作概念到藝術媒材，都融入永續概念，為城市「船」遞幸福能量。

童話藝術節是基隆市迎接兒童節年度活動，「島雨匯聚，船遞永續」作品由陽明海運贊助，結合基隆在地特色與企業精神的大型共創藝術裝置。

負責創作的藝術家李奇鴻2021年開始與市府合作，連續3年以在地特色「雨」為主軸，推廣藝術教育，期許透過每年小雨滴作品，帶領基隆孩子用不同角度欣賞自己的城市，在創作中認同家鄉環境。

「島雨匯聚‧船遞永續」作品前晚在海洋廣場，由謝國樑和陽明海運董事長鄭貞茂、基隆市教育處長劉美蘭共同點燈，為4月1日到4日在國門廣場、海洋廣場登場的基隆童話藝術節暖身。

謝國樑說，孩子是城市的根基，施政主軸要顧及孩子成長需求，同時希望親子互動能成為城市觀光與生活特色。市府打造基隆成為全台路口對行人友善城市，加上成立室內兒童樂園，希望無論是市民或外地遊客，都能在基隆快樂生活與遊玩。

謝國樑 藝術節

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