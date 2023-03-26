醫院中庭漏水擺40多個水桶接水 網友戲稱是天罡陣

衛生福利部基隆醫院中庭上方的玻璃天幕，雨天會滴水，院方在地板擺放水桶，避免濕滑引發意外。有人拍下照片上傳臉書，成為話題。院方說，今年編列900萬元預算，將全面檢修天幕間隙、地板，改善中庭環境。

部基中庭原本是露天設計，後來加裝玻璃帷幕屋頂，兼具採光需求，並形成室內空間，方便舉辦各項活動。

醫院發現近日下雨，中庭上方的玻璃間隙會有雨水滴落，考量安全比美觀重要，在未修繕前的雨天，會擺放水桶接水，避免造成地板濕滑，造成人員跌傷，晴天時再撤除水桶。

由於醫院中庭擺放的水桶位置超過40個，有人拍下照片上傳臉書，戲稱是天罡陣，破陣方法是凌波微步，切勿魁星踏「桶」。