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醫院中庭漏水擺40多個水桶接水 網友戲稱是天罡陣
衛生福利部基隆醫院中庭上方的玻璃天幕，雨天會滴水，院方在地板擺放水桶，避免濕滑引發意外。有人拍下照片上傳臉書，成為話題。院方說，今年編列900萬元預算，將全面檢修天幕間隙、地板，改善中庭環境。
部基中庭原本是露天設計，後來加裝玻璃帷幕屋頂，兼具採光需求，並形成室內空間，方便舉辦各項活動。
醫院發現近日下雨，中庭上方的玻璃間隙會有雨水滴落，考量安全比美觀重要，在未修繕前的雨天，會擺放水桶接水，避免造成地板濕滑，造成人員跌傷，晴天時再撤除水桶。
由於醫院中庭擺放的水桶位置超過40個，有人拍下照片上傳臉書，戲稱是天罡陣，破陣方法是凌波微步，切勿魁星踏「桶」。
基隆醫院秘書李玲美今天說，玻璃天幕漏水問題，過去多是局部整修，無法根本解決問題。今年編列900萬元預算，將全面檢修天幕間隙、地板，改善中庭環境，目前正在細部設計，完成後再發包施作。
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