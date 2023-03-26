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影／宜蘭龜山島外海「抺香鯨」現蹤 遊客興奮尖叫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
二隻抹香鯨出現在龜山島北方海域，難得一見，賞鯨遊客興奮尖叫。圖／取自凱鯨號賞鯨船臉書
二隻抹香鯨出現在龜山島北方海域，難得一見，賞鯨遊客興奮尖叫。圖／取自凱鯨號賞鯨船臉書

宜蘭龜山島外海常有成群海豚現蹤，今天上午出現難得一見的「抺香鯨」，遊客興奮尖叫，凱鯨號賞鯨船把影片上傳分享到臉書，這2隻公的抺香鯨往同一個方向結伴同游，像是巨大潛水艇在海面航行，隨著海浪上下浮沉。

凱鯨號賞鯨船今天上午10點先是在臉書公告訊息，「尖叫聲~船長說現在海上正在看抹香鯨，有兩隻耶」，接著在一小時過後貼文影片及照片，底下有網友興奮留言「等我，不要游太遠」。

賞鯨船約在龜山島北方海域發現二隻背部會噴氣的龐然大物，船上解說人員仔細一看，竟是龜山島海域相當罕見的「抺香鯨」，當時距離賞鯨船最近的抺香鯨大約10幾公尺，遊客開心尖叫：「真的是抹香鯨耶」，拿起手機拍照記錄難得的一刻。

龜山島附近海域，通常以飛旋海豚比較常見，成群在海面跳躍飛舞的美姿，吸引遊客，至於抹香鯨以花蓮比較常見，宜蘭很少見。這次二隻成年的抹香鯨結伴同游，應該是順道經過龜山島海域，驚鴻一瞥，讓遊客留下驚嘆與讚嘆。

龜山島 賞鯨 抹香鯨

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