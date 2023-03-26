避免釀成車禍意外 林聰池議員爭取礁溪大忠路左轉車道

宜蘭礁溪市區平日車多、假日更塞，如果交通未分流，將來礁溪鄉市區恐塞成大停車場。縣議員林聰池日前向公路總局建議，在北上的礁溪路四段與大忠路口增設左轉專用道及號誌，引導車流安全左轉，也有助於分流，該建議獲公總同意在4月底前完成裝設。

大忠路是礁溪鄉往西通往五峰旗的道路，再往上就是老爺酒店、即將開幕的遠雄飯店及開發中的23公頃重劃區，成為人口及觀光客集中的新開發區。

林聰池議員日前邀集村長及代表、公路總局第四區養護工程處、頭城工務段及縣政府交通號誌科等單位會勘。他表示，大忠路是通往五峰旗觀光區的路徑之一，居住人口密集，礁溪路四段與大忠路口每逢上下班時間及假日，因車流量大，沒有左轉號誌燈，左轉不易，多次釀成車禍意外。

預計將來飯店及重劃區開發完成後，車流量更大，大忠路口成為尚未進入礁溪市區之前的塞車結。蔡姓男子表示，他之前在這個路段，就差點與人發生車禍。

林聰池建議在礁溪路四段北上路段與大忠路口，必須增設左轉號誌，除了能將主幹道的車輛分流之外，也能確保左轉民眾行車安全。

他強調，交通問題是在地居民切身之痛，大忠路只是其中一條，若不提早紓解動線問題，未來德陽路、十六結路也會因為人潮湧入，成為「另類交通停車場」，因此在台二庚線開工前，如何分流主幹道的車流量是必須重視的問題。