2碗大乾麵50元 老闆瘋了？ 鼓勵環保自備餐具開心就好

近期雞蛋價格比起2年前大漲近倍，不少人要買也買不到，台東市市場麵店老闆鄭建成，日前決定麵不加蛋、降價10元，今天更佛心，鼓勵環保自備餐盒，2碗乾麵50元還加大量許多肉燥，問他原因，他戲稱「我瘋了、開心就好！」

鄭建成的麵店在台東市舊市場，是地方老店，1碗麵加一堆餛飩再加蛋，過去賣70元，因麵多、料實在、高CP值，很受在地人歡迎，日前因雞蛋漲價，他決定不加蛋降10元，很多客人都稱讚他有良心，今天他忽然掛牌「乾麵2碗50，自備容器、零錢、自己找錢！」

「量實在太多！」劉姓消費者說，他和朋友二個人合買2碗，就看老闆不僅放了很多麵，還不斷加肉燥，把他們的餐盒裝得滿滿的，二個人吃實在太飽了、這個量夠三個人吃。

鄭建成一邊煮麵一邊說，明後天周一、二不殺豬，他的麵店也休息，他前兩天忽然心血來潮，想起很多人傳統閏月要吃豬腳祈福，他也來鼓勵大家吃麵、吃長壽麵，用便宜的價格賣麵、讓大家都開心啊！

「呵呵、我瘋了啦！」鄭建成笑著說，這也不算什麼活動，可以算鼓勵環保、自備餐具，今天賣麵一次2碗麵的量、肉燥也加倍，只賣50元，但乾麵不加餛飩、賣完為止，消費者買麵自備零錢、餐具。