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海軍敦睦艦隊停泊花蓮 傅崐萁：支持提升國軍戰力

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
海軍敦睦遠航訓練支隊今明兩天停靠花蓮港，儘管下著小雨，仍吸引許多民眾前往參觀。記者王思慧／攝影
海軍敦睦遠航訓練支隊今明兩天停靠花蓮港，儘管下著小雨，仍吸引許多民眾前往參觀。記者王思慧／攝影

海軍敦睦遠航訓練支隊今明兩天停靠花蓮港，儘管下著小雨，仍吸引許多民眾前往參觀。立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚受邀，傅崐萁致詞指出，西方認為台灣可能是第二個烏克蘭，此刻兵凶戰危，認為台灣沒有先進國防戰力，防衛力量也不足，在立法院會全力支持國軍提升整體軍備戰力。

今天海軍遠航敦睦艦隊3艘「磐石、承德、班超」軍艦，停泊花蓮港碼頭開放民眾登艦參觀，縣長徐榛蔚致贈慰問金，由敦睦支隊長朱惠民少將代表接受。現場有精彩的海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊表演，展現海軍堅強實力。

傅崐萁致詞表示，今年台灣的國防預算增加將近2000億元，全力支持國防軍力的整備，「我們的國防戰力，沒有薩德反導彈系統，沒有神盾戰鬥系統，沒有SM-6飛彈，只有低空的愛國者飛彈」，他認為所有的戰艦必須部署半自動陣列雷達，才能「3點1線」偵測敵方；同時他為所有的官兵加油，感謝各位守護台灣。

敦睦艦隊在2020至2022年受疫情影響，未有環島和遠航訓練，今年恢復環島和遠航訓練。今年度的敦睦遠航訓練支隊，由現役海軍與即將擔任海軍軍官的四年級學生組成，陸續停泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、宜蘭蘇澳港，最後一站在花蓮港，國內環島航訓結束後，將出發遠航。

海軍指出，今年敦睦支隊文宣館主題為「國防自主、定海安邦」，展場包括國家館、國防館、外銷產業區、藝文館、新創產業區、觀光區、精品區及海軍映像區等8個區域，以平面、影音及立體實品等形式，展出各領域發展成果。

海軍表示，想要參觀民眾，這兩天上午9時至下午3時，攜帶身分證或可證明國民身分，且具照片的證件，並配合現場人員引導入場，即可登艦參觀。

今天海軍遠航敦睦艦隊停泊花蓮港碼頭，開放民眾登艦參觀。記者王思慧／攝影
今天海軍遠航敦睦艦隊停泊花蓮港碼頭，開放民眾登艦參觀。記者王思慧／攝影
海軍敦睦遠航訓練支隊今明兩天停靠花蓮港，立委傅崐萁（右三）、花蓮縣長徐榛蔚（右四）受邀登艦參觀。記者王思慧／攝影
海軍敦睦遠航訓練支隊今明兩天停靠花蓮港，立委傅崐萁（右三）、花蓮縣長徐榛蔚（右四）受邀登艦參觀。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁體驗步槍射擊，盼國軍防備戰力提升。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁體驗步槍射擊，盼國軍防備戰力提升。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁致詞指出，西方認為台灣可能是第二個烏克蘭，在立法院會全力支持國軍提升整體軍備戰力。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁致詞指出，西方認為台灣可能是第二個烏克蘭，在立法院會全力支持國軍提升整體軍備戰力。記者王思慧／攝影

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