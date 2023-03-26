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花蓮出現0.3坪類停車亭有門牌房子 網友笑稱「房價太貴」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市有間約0.3坪的鐵皮屋，還掛有門牌，屋主說明，為了保留水電，便蓋了一間作為停車亭的建物。圖／民眾提供
花蓮市有間約0.3坪的鐵皮屋，還掛有門牌，屋主說明，為了保留水電，便蓋了一間作為停車亭的建物。圖／民眾提供

花蓮市有間約0.3坪的鐵皮屋，門口旁有戶政事務所發製門牌，特別的景象引起網友討論，有人笑稱「現在房價太貴，只能住小屋」，更稱房屋是全台最小的房子。屋主說明，為了保留水電，便蓋了一間作為停車亭的建物，並掛上門牌，沒想到成為網路話題，未來考慮彩繪建物，成為另類打卡景點。

外觀看起來像是縮小版房屋，位於花蓮市花崗街7之1號，飯店的停車場內，建物坪數約0.3025坪。由於位於街角，又與周遭房屋顯得突兀，讓經過的人車忍不住多看兩眼，更引起網友熱議，有人說「有水有電，變成投幣式廁所」，有人懷疑作為遷戶籍的地方，更有人認為是要節稅。

小房屋是麗翔酒店連鎖花蓮館所有，店經理張琄菡說明，這塊地原本是日式台糖舊宿舍，但建物年久失修，修復需花費大筆經費，便改為停車場，將老建物一些檜木保存在飯店內。為了留下水電，需要有門牌號碼牌，因此蓋了建物，也可作為停車亭使用。

張琄菡表示，該屋裡面沒有放置物品，主要是客人要停車，可派人到小屋等待、引導顧客，沒想過不起眼的小屋會引起討論，不但是花蓮最小有門牌房屋，甚至有人說是全台最小，感到很高興，只要飯店在的一天，就不會拆除它，甚至未來會以彩繪美化小屋，讓它成為特別的打卡景點。

花蓮市有間約0.3坪的鐵皮屋，門口旁有戶政事務所發製門牌，特別的景象引起網友討論。圖／民眾提供
花蓮市有間約0.3坪的鐵皮屋，門口旁有戶政事務所發製門牌，特別的景象引起網友討論。圖／民眾提供

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