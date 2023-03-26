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好消息！環頸雉數創新高 台東知本溪口北岸成重要棲地
荒野保護協會和台東縣野鳥學會，調查環頸雉數量已第6年，今上午再次調查知本溪口北岸灌叢，環頸雉、黃鸝和台灣畫眉等保育鳥類數量，其中環頸雉達196隻，創歷年新高，保育人士認為，該處已成環頸雉重要棲地。
荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷說，今天調查結果發現，被農委會鳥類紅皮書列為「極危」鳥種的環頸雉，近年在知本濕地族群逐漸增加，今年環頸雉已達196隻、創歷年新高，另發現黃鸝18隻，台灣、大陸畫眉逾73隻，還有各式野生鳥種。
蘇雅婷表示，這次參加調查民眾，不少人未到訪過知本濕地，首次認識台東有這麼多美麗留鳥、有美麗的羽翼、鳥囀，保育人員也透過活動提醒，這些野生動物需要更多屬於牠們的棲地。
她說，黃鸝需要大樹和開闊地，台灣畫眉需要錯落隱密灌叢，但台東平原多已開發，適合牠們繁衍的棲地環境越來越少，因此更顯得知本溪口這塊野地的珍稀重要性。
荒野保護協會台灣分會表示，知本濕地被記錄超過200種鳥類，除上述三種鳥外，還有許多野生動物保育法，所名列保育類鳥種、猛禽。此地吸引如此多樣珍稀鳥種穩定繁殖，意謂其保好可觀的生物多樣性，才能支持豐富物種棲息。
台東縣野鳥學會也呼籲，知本濕地周邊灌叢區生態豐富，未來發展，應尊重部落傳統領域的主權，更以生態永續為目標，共同保護台東少有的珍稀鳥類棲地。
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