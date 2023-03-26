利嘉千年老樟樹被「開膛破肚」 依然挺立成保育活教材

台東利嘉林道有棵千年牛樟，樹幹粗壯約需10人環抱，多年前山老鼠將樹幹鋸空盜採牛樟菇，一度讓人憂心老樹能否續活，然至今不僅挺立，也成為登山景點、保育教材，但台東林管處提醒，該處山林崎嶇無步道，入山須有專人帶隊。

台東縣卑南鄉利嘉林道全長約32公里，是條伐木古道，遊客駕車從卑南太平順軍人公墓旁道路上行，即可到達林道入口，再步行2分鐘，左側有個下切林地入口，順坡攀附繩索、穿越原始林約20分鐘，即可看見被「開膛破肚」老樟樹，挺立山林中、讓人相當震撼其生命力。

「這是不肖山老鼠所為！」台東林區管理處林政科長葉明璋表示，老樟樹樹高約40公尺，原樹心腐壞長牛樟菇，多年前山老鼠為盜採樹幹內部牛樟菇，從樹幹底部開洞，造成老牛樟樹從背後可以入樹心，還可穿越看到樹前風景現況。

葉明璋說，林管處為守護老牛樟，與地方社區合作，由利嘉社區巡守隊在林道旁設立巡守點，也在樹旁設立巡守箱，不定期、不定時進入林區簽到巡守，也透過活動帶領遊客參訪，提升保育觀念。