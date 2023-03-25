5千學童打造藝術裝置「雨滴」 基隆童話藝術節點亮夜空
基隆童話藝術節共創藝術裝置「島雨匯聚‧船遞永續」，今晚在海洋廣場點亮，5千多學童利用環保回收材料製成一滴滴的小雨滴，匯聚成「船」，今晚起展至4月8日，晚間吸引不少民眾拍夜景。
基隆市長謝國樑和陽明海運董事長鄭貞茂、教育處長劉美蘭參與點燈，邀天馬戲創作劇團詮釋藝術裝置的創作理念，點亮夜空，為基隆童話藝術節暖身。
謝國樑表示，孩子是城市的根基，施政主軸顧及孩子成長需求，同時希望親子互動能成為城市觀光與生活特色，無論是市民或是外縣市民眾在基隆都能快樂暢遊，希望打造基隆成為全台路口對行人友善的城市，緊接著推動室內兒童樂園，相信讓親子都能玩得開心。
「島雨匯聚，船遞永續」由陽明海運贊助合作，結合基隆在地特色與企業精神的大型共創藝術裝置，邀在地藝術家李奇鴻老師攜手國小藝術領域教師，帶領基隆所有高年級孩子們共同創作。
教育處表示，基隆童話藝術節將在4月1日至4月4日於國門及海洋廣場熱鬧登場，詳細活動資訊可至活動官網（https://www.2023klcaf.com/）及基隆市政府教育處臉書粉專(https://www.facebook.com/klcg.gov.tw)查詢。
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