基市府清查美術館工程缺失363項 三方協調改善加緊完工

基隆市政府今天針對美術館工程進度說明，指經清查發現多達363項缺失，依約扣罰廠商314萬元，市府將於3月31日再邀集設計監造、施工廠商進行三方協調會議改善缺失，趕緊完工並開放市民使用。

基隆市政府發言人余治明今天下午與都發處長謝孝昆、文化局副局長李添慶巡視場館現況說明。基隆美術館展場提升計畫工程，自110年6月12日開工，原預定去年4月23日竣工（含展延及免計工期），但迄今逾近1年仍未完竣，目前尚有原契約工項約20項尚未完成。

市府發言人余治明指出，施工廠商施作前，不繪製施工大樣圖與缺乏清圖作業，就會有各工項間介面、衝突、碰撞等問題產生，甚至重複施工或順序錯誤，往往就要到工程後期，再花更多時間調整、改善，不但容易延宕工期，更是公共工程在常規上不能被輕忽，明顯不符常理。

但除原契約工項還有未完成部分外，另經文化局共進行57次無預警抽查，計開立273項督導缺失，另設計監造單位部分，也開立90項施工缺失，合計起來總計為363項缺失，經文化局多次函告施工廠商儘速改善，但派工情況不佳，甚至無人進場施工，或單純以成本考量，請非技術廠商即俗稱粗工進場施工。

余治明表示，迄今還是有很多地方，施工廠商未進行缺失改善，例如1樓展廳地磚、天花板縫間、金屬牆面均有色差、卸貨平台鐵捲門裝反且有孔縫，這些部位都是位在重要對外服務空間裡，會讓民眾觀感不佳。

經查施工廠商截至今年2月15日止，尚有計畫書13項、施工大樣圖10項、材料設備6項、試驗報告3項未完成備查，文化局也已經依契約規定，將工程品管費用約314萬元，向施工廠商進行全部扣罰。

市府說，設計監造單位也要負起監督、協調職司功能，就原設計的部分考慮不夠全面，導致需要辦理變更設計，這部分要加緊協調，讓美術館工程案相關問題及早收斂。