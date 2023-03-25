路坍封山7年 花蓮慕谷慕魚道路復建5月底完工

花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚生態廊道是知名景點，有「小天祥」美稱，但聯外道路7年前發生土石崩塌及路基流失，封山至今。花蓮縣府向中央爭取1.8億元復建，前年開工，因台電管線、疫情等因素延誤進度，預計5月底完工。

縣府建設處長鄧子榆表示，慕谷慕魚道路因受天然災害影響，造成道路邊坡及隧道洞口坍塌。經向公共工程委員爭取，獲核定1.8億元進行復健工程，全長324公尺，面積9845平方公尺，主要是重建擋土牆，並做邊坡整治及建立完善排水系統，將地表逕流有效分流至下游安全地區，同時加固和修復隧道，再增設36公尺長的明隧道。

建設處表示，慕谷慕魚因坍方範圍嚴重，加上邊坡屬於順向坡的片頁岩，地形複雜，都增加復建工程難度，又因台電管線、疫情影響，也調整工法增加地錨施作數量，使得工程展延，目前進度87.3%，預定5月31日完工。

慕谷慕魚生態廊道位於秀林鄉銅門村，面積涵蓋木瓜溪及其支流清水溪，以清澈碧綠溪水和巨石景致聞名，2002年開放觀光後大批遊客湧入，每年吸引2、30萬人潮。

2016年10月聯外道路銅門一號隧道東側約30公尺坍塌，洞外也有落石造成約20公尺長坍方和路基流失，當時一度造成100多人受困。災後封山，因山區有台電水力發電廠及部落居民耕地，僅開放當地民眾及台電人員改走溪床便道通行，禁止遊客進入。

縣長徐榛蔚近日視察工程，期許完工後，可以大幅改善當地觀光環境及品質，也對在地交通、經濟及文化發展有幫助。