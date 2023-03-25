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花蓮慕谷慕魚聯外道路坍7年 預計5月底完工

中央社／ 花蓮縣25日電
圖為慕谷慕魚美景。 圖／台電提供
圖為慕谷慕魚美景。 圖／台電提供

花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚生態廊道1號隧道7年前崩塌後封閉至今，當地村民改走台電的溪床便道冒險通行，中央補助修復經費，工程曾因遇疫情等因素展延，預計今年5月底完工。

慕谷慕魚生態廊道位於花蓮秀林鄉銅門村，聯外道路1號隧道民國105年10月發生土石崩坍及路基流失等，一度造成上百名遊客受困，秀林鄉公所宣布封山，僅開放當地農民、台灣電力公司工程人員從溪床便道通過。

花蓮縣府向中央爭取經費修復，獲行政院公共工程委員會爭取災害復建經費全額補助新台幣1.8億元，工程110年動工。

花蓮縣府建設處建設處長鄧子榆今天接受中央記者採訪指出，崩坍處因地質為順向坡，排水及護坡工程不足，修復工程主要為擋土設施重建及補強、邊坡整治、建立完善排水系統，將地表逕流有效分流至下游安全地區。

鄧子榆指出，原隧道約22公尺，因崩坍毀損，經修復並加固，並增設36公尺明隧道，整體工程修復範圍約324公尺，原訂去年底完工，因台電管線影響、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及工法調整等原因，工期展延，目前進度已達87％，預計今年5月底完工。

花蓮縣長徐榛蔚前往視察慕谷慕魚道路工程時指出，慕谷慕魚道路復建工程計畫工程設計獲2022國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」優質獎，叮嚀工程單位務必嚴謹執行，保障用路人安全。

慕谷慕魚生態廊道有著翠綠色的溪水與原始山林，有著「小天祥」美稱，加上當地太魯閣族傳統原民文化別具特色。徐榛蔚說，災修路段完成後，可大幅改善觀光環境及品質，對經濟文化發展有很大幫助。

慕谷慕魚 花蓮

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