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對中「06634385」領千萬！1-2月統一發票獎號出爐

少子化害專任師失業 這間科大為何能年聘30人緊追台大

宜蘭新住民下成衣廠做居家管理 月入超過5萬翻轉人生

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
黃琴嫁來台灣20多年，5年前成為專業管家，如今月入超過5萬元。記者陳敬丰／攝影
黃琴嫁來台灣20多年，5年前成為專業管家，如今月入超過5萬元。記者陳敬丰／攝影

黃琴20多年前從大陸嫁來宜蘭，輾轉工作於工廠、雞排店，都做不了多久，收入也不穩定；5年前在宜蘭縣家事服務管理中心訓練後，成為專業管家，月薪一開始只有1、2萬，如今已經超過5萬，時間彈性兼顧家庭，今年更獲得行政院金馨獎性別平等故事獎，翻轉人生。

黃琴說，剛嫁來台灣時，身為陸籍配偶難免受到區別對待，工作不穩定，從成衣工廠、釣蝦場到雞排店，就業路崎嶇，且工作時間死板，沒有多餘心力照顧孩子；5年前看到家事中心職業訓練，報名參加受訓成為專業管家，工作內容包含掃除、做飯以及辦公室清潔等。

黃琴回憶，剛開始月薪只有1到2萬，逐漸嫻熟後慢慢打響招牌，如今月入超過5萬，每天工作8小時，周休2日，自行分配工作時間，能騰出手照顧孩子。今年得到行政院金馨獎性別平等故事獎，證明新住民女性也可以獨立自主，只要用心去做，就有機會改變人生。

縣府勞工處表示，家事服務管理中心民國102年成立，培訓超過400位管家，提供弱勢家庭與中高齡婦女就業機會，108年後許多新住民紛紛加入行列，去年媒合145位管家就業。今年5月、8月分別有2梯次免費培訓，結訓合格後頒發證書，中心再協助派遣到各處工作。

縣長林姿妙表示，家事中心媒合就業的管家中，月入超過45000元的就多達30人，解決弱勢就業問題，也讓有需要的業主得到專業服務，可謂多贏；管家工作辛苦，不過「做喜歡的事情最幸福」，歡迎有需要的民眾加入幸福管家行列。

家事服務管理中心102年成立，培訓超過400位管家，去年媒合145位管家就業。記者陳敬丰／攝影
家事服務管理中心102年成立，培訓超過400位管家，去年媒合145位管家就業。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙表示，家事中心媒合就業造就多贏。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙表示，家事中心媒合就業造就多贏。記者陳敬丰／攝影

新住民 行政院

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