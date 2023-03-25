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嚴防禽流感 花蓮縣府採購生石灰送到蛋雞場消毒

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府採購生石灰送到蛋雞場，指導施灑消毒方式，減少環境病原風險。圖／動植物防疫所提供
花蓮縣府採購生石灰送到蛋雞場，指導施灑消毒方式，減少環境病原風險。圖／動植物防疫所提供

近期國內外都有禽流感侵襲重創養禽業，花蓮縣政府近日採購4000公斤生石灰，連同防護裝備送往蛋雞場，指導在禽舍、禽糞表面施灑消毒，降低環境內潛存病原的風險，防範禽流感疫病。

花蓮縣動植物防疫所長周黃德榮說，生石灰有遇水後產生強鹼及高熱的特性，可使病毒蛋白質結構變性不活化，破壞細菌的細胞膜，可用於消毒環境。

近日採購約200包共4000公斤，先從蛋雞場開始，由專人逐戶方式，連同防護衣、N95口罩、護目鏡、手套、雨鞋、消毒水等防護裝備，送到縣內全數的10家蛋雞場，現場示範，指導正確使用方式與區域。

動防所指出，在傳統蛋雞舍撒布生石灰，先要清理禽舍內雜物，再儘量整平施作區域，以利生石灰覆蓋。撒布生石灰先撒一層，待粉塵減少再撒第二層，減少禽隻不適，之後每月可撒一次補強。

動防所提醒，生石灰會產生強鹼也具腐蝕性，施作時務必穿戴橡膠手套及膠鞋，避免皮膚受傷，且生石灰容易揚起粉塵，要注意風向，在上風處撒布粉狀石灰。此外，生石灰會產生化學作用釋放高熱，操作人員務必須配戴護目鏡及口罩，以免因吸入生石灰灼傷黏膜，建議清晨或傍晚無風狀況下操作，雨天不適合。

周黃德榮說，縣內禽場共73家，除了蛋雞場，其他禽場同樣會分送生石灰，並前往視察，因地制宜指導適合的防疫措施，每周也會有防疫人員協助於禽場外的公共場域噴灑消毒劑。

此外，花蓮縣去年11月在戶外野生鳥類的排遺，採樣監測到高病原性禽流感病首，立即針對周圍禽場進行三輪採樣監測，目前已全數完成，均為陰性。

花蓮縣府提醒，要撒布生石灰消毒時，要穿著全套防護裝備，並注意風向，以免受傷。圖／動植物防疫所提供
花蓮縣府提醒，要撒布生石灰消毒時，要穿著全套防護裝備，並注意風向，以免受傷。圖／動植物防疫所提供

禽流感 花蓮 口罩

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