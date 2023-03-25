謝國樑將參加28日基捷推動會議 籲中央速開地方公聽會

基隆捷運基隆市分攤經費暴增三倍爭議未歇，市長謝國樑將參加28日交通部鐵道局舉行的「基隆捷運後續推動及執行事宜」會議，謝國樑並呼籲交通部鐵道局，在台北市、新北市及基隆市召開地方公聽會，蒐集地方民意代表及民眾意見，互相溝通協調，加速基隆捷運計畫推動。

基隆市政府表示，3月17日會晤交通部政務次長胡湘麟研商基隆捷運建置方針與負擔預算需求，會中交通部鐵道局承諾將密集每兩周召開一次定期會議，及北北基加強研商未來合作事項；另市府也請交通部協助提出長遠性財務模式，盼拉長還款週期，以期能減輕每年度財政負擔。

交通部鐵道局3月28日召開會議，討論「基隆捷運後續推動及執行事宜」，謝國樑會將率團隊研商分擔問題及後續配合事宜。

基市府說，依大眾捷運法，大眾捷運系統規劃報告書提送行政院核定前應完成事項，除經費分擔議題外，尚有環境影響評估報告書及召開公聽會的重大要件未完成。呼籲請交通部鐵道局儘速依3月2日環境影響評估專案小組第2次初審委員意見修正「環境影響評估」報告書後，依環境影響評估法規定提送環境影響評估大會審議。

基市府表示，另地方民意代表多次反應要求基隆捷運相關資訊應公開透明，因此也請交通部鐵道局能夠重視，赴台北市、新北市及基隆市召開地方公聽會，蒐集地方民意代表及民眾意見，互相溝通協調，加速基隆捷運計畫推動。

另市府表示，因基隆捷運涉及新北市、台北市與基隆市三市政府經費分攤及後續營運事宜，建議交通部鐵道局務必重視與三市共同溝通協調，後續召開相關推動會議時應一併邀請三市政府共同參加較為妥適。

市府交通處表示，基隆港作為首都圈東區海洋門戶，為台灣對外連結重要節點，藉由基隆捷運可將基隆港郵輪產業發展，所帶動的商機與投資契機，由港區傳遞至大台北首都圈核心，屬首都生活圈區域發展重大建設，故「基隆捷運計畫」應優先比照桃園機場捷運，持續爭取中央全額負擔興建經費及後續營運。